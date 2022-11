https://fr.sputniknews.africa/20221105/zellige-sur-le-maillot-de-foot-de-lalgerie--le-maroc-en-remet-une-couche-1056730954.html

Zellige sur le maillot de foot de l’Algérie : le Maroc en remet une couche

Zellige sur le maillot de foot de l’Algérie : le Maroc en remet une couche

Le Maroc a fait une nouvelle sortie concernant le maillot de foot algérien aux motifs traditionnels Zellige. De quoi alimenter les tensions déjà existantes... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T17:15+0100

2022-11-05T17:15+0100

2022-11-05T17:15+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

rabat

algérie 1

alger

football

mondial 2022

tensions

couscous

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1053961117_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_6d3f74cb8c47665fb2911e60e127d47a.jpg

Le ministre marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a envoyé un message à l’Algérie au sujet de l’affaire du maillot Zellige, siglé de la marque Adidas, en qualifiant ce problème de “bataille de Zellige”.Au cours de l’émission Al-Isaba, à laquelle il a été convié, M.Bensaid a fait savoir que son ministère avait pris contact avec la marque allemande à propos du maillot de "Zellige marocain" présent sur le maillot de l’équipe algérienne de football.Selon M.Bensaid, Adidas a demandé de patienter jusqu’à la fin de la prochaine Coupe du monde 2022, pour discuter sérieusement du maillot qui fait polémique.Enfin, le ministre, lors de son intervention a affirmé qu’il s’agirait de reconnaître que les formes géométriques utilisées dans l’équipement de la sélection nationale algérienne sont inspirées du zellige marocain.Pourtant, Adidas avait récemment annoncé avoir réglé le "problème des maillots de foot" avec le Maroc en affirmant avoir eu "des discussions constructives" avec le ministère de la Culture de ce pays.Des motifs traditionnels au cœur de la polémiqueDévoilé pour la première fois le 23 septembre et bien vendu sur le marché, le maillot des Fennecs réalisé par Adidas a vite ravivé l’animosité entre les voisins algériens et marocains.Rabat estime que la fabrication du maillot a été inspirée de l’art zellige (mosaïque) marocain, et que l’utilisation de ces motifs s’apparente à une tentative manifeste d’appropriation culturelle.A contrario, Alger pense que le zellige appartient à l’ensemble du Maghreb et que sa "représentation" n’est en aucun cas une forme d’appropriation culturelle.Les deux pays voisins ont des relations tendues, à tel point que même la paternité du couscous est sujet de dispute.

afrique du nord

maghreb

maroc

rabat

alger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, rabat, algérie 1, alger, football, mondial 2022, tensions, couscous, adidas