https://fr.sputniknews.africa/20221102/le-roi-mohammed-vi-invite-officiellement-abdelmadjid-tebboune-a-rabat-1056706341.html

Le Roi Mohammed VI invite officiellement Abdelmadjid Tebboune à Rabat

Le Roi Mohammed VI invite officiellement Abdelmadjid Tebboune à Rabat

Le Roi du Maroc incite le Président algérien à venir en visite officielle à Rabat. Cette invitation intervient suite à la non-participation de sa Majesté au... 02.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-02T20:17+0100

2022-11-02T20:17+0100

2022-11-02T21:13+0100

afrique du nord

rabat

alger

relations diplomatiques

maghreb

maroc

algérie

roi mohammed vi du maroc

abdelmadjid tebboune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1045355125_0:99:3077:1830_1920x0_80_0_0_8c71b20db159ffbe4234edc6be5e506c.jpg

Mohammed VI, grand absent au Sommet arabe, a, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, invité le Président algérien Abdelmadjid Tebboune au Maroc.Mohammed VI, grand absent au Sommet arabeSans aucune surprise, Mohammed VI ne s’est pas rendu à Alger, malgré une invitation officielle envoyée par Abdelmadjid Tebboune.Cette absence s’est justifiée par le fait qu"aucune confirmation n’est venue de la partie algérienne via les canaux disponibles", selon M.Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, qui regrette qu’il n’y ait "pas eu de réponse via les canaux appropriées".Ping-pong diplomatiqueLe souverain chérifien a renouvelé à maintesfois ces dernières années une "main tendue" à l’Algérie, malgré la dégradation des relations bilatérales. Dans ce sens, il a exhorté le chef de l’État algérien à se rendre à Rabat pour "dialoguer".Une crise diplomatique règne entre les deux pays depuis belle lurette. La coopération sécuritaire nouée par le voisin marocain avec Israël en 2020 n’a fait qu’envenimer les tensions entre Rabat et Alger. Pourront-ils trouver un terrain d’entente? L’avenir nous le dira.

afrique du nord

rabat

alger

maghreb

maroc

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, rabat, alger, relations diplomatiques, maghreb, maroc, algérie, roi mohammed vi du maroc, abdelmadjid tebboune