Un joueur marocain et sa mère s’enlacent au Mondial, la Toile s’enflamme

Un joueur marocain et sa mère s'enlacent au Mondial, la Toile s'enflamme

Une photo, mettant en scène une star des Lions de l’Atlas enlaçant tendrement sa mère au terme du match contre la Belgique, défraie la chronique. Comme quoi il... 29.11.2022, Sputnik Afrique

Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain (PSG), est allé directement serrer dans ses bras sa maman présente dans les gradins après le coup de sifflet final du match qui a opposé, le 27 novembre, les équipes du Maroc et la Belgique, et s’est soldé par une victoire des Lions de l’Atlas sur un score de 2-0, relate le site ivoirien Afrique-sur7.Des photos de ce moment de tendresse montrant le latéral droit des Lions et sa mère ont inondé Internet. Elles ont même été partagées par le concerné sur Twitter avec la légende: "Maman je t’aime" en arabe.Lui qui n’a joué que 68 minutes avant d’être remplacé, car un peu diminué contre la Belgique, en raison d’une douleur après la rencontre face à la Croatie.Tout le monde s’en mêleCes photos de tendresse n’ont pas laissé indifférent certaines "personnalités". En effet, la FIFA, plus haute instance du football, n’y est pas restée insensible et y est allée de son commentaire sur Twitter."Belle expression d’affection, de tendresse et de reconnaissance manifestée par le jeune international marocain et joueur du Paris Saint-Germain, à l’égard de sa mère!", a-t-elle tweeté après le coup de sifflet final.De son côté, Kylian Mbappé, coéquipier de Hakimi au PSG et star incontestée de l’équipe de France, a réagi à la photo avec un émoji Couronne.Il existe beaucoup de polémiques au Mondial qui se joue actuellement, sur l’interdiction du symbole LGBT ou les supporters interdits d’accès aux stades en raison de leurs T-shirts. Mais voici la preuve qu’il y a aussi de la tendresse et de l’émotion.

