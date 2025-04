https://fr.sputniknews.africa/20250401/en-direct-poutine-sentretient-avec-le-ministre-chinois-des-affaires-etrangeres-wang-yi-1071379977.html

Poutine s'entretient avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi

01.04.2025

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, effectue une visite officielle en Russie du 31 mars au 2 avril, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.Dans son interview à Sputnik, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que le partenariat stratégique global sino-russe "a résisté à l'épreuve des turbulences internationales et se trouve à l'avant-garde de notre époque, inébranlable et fort comme le mont Taishan", a-t-il dit en faisant référence à l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine, située dans la province du Shandong dans l'est du pays.

