Le drapeau berbère confondu avec le symbole LGBT, nouvelle polémique au Qatar – vidéo

Non grata du côté du Qatar, le symbole LGBT est sujet à polémiques. En effet, un supporteur marocain s’est vu confisquer son drapeau berbère par un agent de... 27.11.2022, Sputnik Afrique

Présent au Qatar pour soutenir les lions de l’Atlas, un supporteur marocain s’est vu arracher son drapeau berbère à l’entrée d’un stade, où il s’était rendu pour assister au premier match du Maroc au Mondial 2022. La raison? L’étendard berbère avec la lettre Yaz de l’alphabet tifinagh a été confondu avec le symbole des homosexuels et LGBT, relate le site Maghrebactu.Une vidéo, circulant sur Internet, montre un agent de police en train de confisquer le drapeau berbère d’un supporteur marocain. Un autre fan un peu frustré serait venu à la rescousse de son "collègue", faisant savoir à l’agent que cela n’avait rien avoir avec le symbole LGBT.Le symbole LGBT, des couleurs à polémiquesLes Qataris ne tolèrent pas les drapeaux de la communauté LGBT, il s’en est donc suivi l’interdiction par la FIFA des brassards "One love" aux couleurs du symbole LGBT, qui a été revendiqué par certaines équipes, comme l’Allemagne.À la suite du match Argentine-Arabie Saoudite, qui s’est soldé par la défaite de l’équipe de Lionel Messi, deux journalistes brésiliens ont été pris à partie par la police du Qatar et la sécurité du stade. L’arc-en-ciel présent sur le drapeau du Pernambouc, un état du Brésil, a été pris pour un soutien LGBT. Le drapeau a alors été arraché et piétiné, d’après des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

