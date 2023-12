https://fr.sputniknews.africa/20231216/top-10-des-pays-dafrique-ou-la-consommation-de-carburant-est-la-plus-elevee-1064153321.html

Top-10 des pays d’Afrique où la consommation de carburant est la plus élevée

Top-10 des pays d’Afrique où la consommation de carburant est la plus élevée

Considéré comme moteur économique majeur, le pétrole a des significations différentes pour chaque pays africain, quoiqu'il joue un rôle important dans... 16.12.2023, Sputnik Afrique

Avec 802.000 millions de barils par jour (mbpj), l'Égypte est le premier pays d'Afrique, dans lequel laAvec 802.000 millions de barils par jour (mbpj), l'Égypte est le premier pays d'Afrique, dans lequel la consommation de carburant est la plus élevée et se classe 27e mondialement, a relaté un récent rapport de Wisevoter.L'Afrique du Sud est deuxième avec une utilisation de 660.000 mbpj (31e mondial).L'Algérie complète le podium avec ses 428.000 mbpj et une place de 36e mondial.Le Nigeria qui utilise 316.000 millions de barils par jour se classe 4e en Afrique et 42e mondial, devant le Maroc (286.000 mbpj) qui se retrouve à la 5e position (44e mondial).La Libye, quant à elle, est sixième du continent et 48e au monde avec 262.000 mbpj.Ensuite, on trouve l'Angola (142.000 mbpj, 71e au monde) qui se positionne à la 7e place africaine; le Soudan (110.000 mbpj, 77e rang mondial) et la Tunisie (98.000 mbpj, 81e mondial) qui sont respectivement au 8e et 9e rang en Afrique.Le Kenya (93.000 mbpj, 83e) ferme ce Top-10.En novembre, la Libye, l'Algérie et l'Angola avaient été nommés les trois pays africains avec le prix du carburant le moins élevé, selon GlobalPetrolPrices. Sur le plan international, les États-Unis avec 19.690.000 millions de barils de carburant consommés par jour est en tête, devant deux pays membres des BRICS: la Chine (11.750.000 mbpj) et l'Inde (4.489.000 mbpj).

