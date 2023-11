https://fr.sputniknews.africa/20231125/afrique-voici-le-top-10-des-pays-avec-le-prix-du-carburant-le-moins-eleve-en-novembre-1063781375.html

Afrique: voici le top 10 des pays avec le prix du carburant le moins élevé en novembre

Afrique: voici le top 10 des pays avec le prix du carburant le moins élevé en novembre

La Libye, l'Algérie et l'Angola sont les trois pays africains avec le prix du carburant le moins élevé en novembre, selon GlobalPetrolPrices. 25.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-25T10:18+0100

2023-11-25T10:18+0100

2023-11-25T10:19+0100

afrique

carburant

hausse prix carburant

prix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/10/1062164448_0:135:3066:1860_1920x0_80_0_0_9ff7fcf300458ed6c3b73e347ea18317.jpg

Les pays africains continuent de faire face à la hausse du prix du carburant. Presque nulle part le coût n’a baissé depuis le début de l’année, mais certains États affichent encore des factures bien en dessous de la moyenne mondiale de 1,33 dollar.La fluidité de l’économie en Afrique s'explique par des problèmes comme les conflits intérieurs, les coups d’État et le changement climatique. Au Nigeria par exemple, le nouveau Président Bola Tinubu a lancé une réforme qui a débarrassé le pays de ses subventions aux carburants, suite à quoi les prix ont monté en flèche.La Libye est la premièreDes complications socio-économiques intérieures et internationales ont entraîné des inflations dans la majeure partie de l’Afrique, et notamment la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie. Les relents économiques de la pandémie du Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne continuent également de se répercuter sur le continent, note Business Insider Africa.Les dix pays africains avec les coûts de carburant les plus bas en novembre selon GlobalPetrolPrices:

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, carburant, hausse prix carburant, prix