Ces 10 pays africains où les prix du carburant sont les plus bas en septembre par rapport à août

2023-09-16T18:37+0200

Un bas prix du carburant présentant de nombreux avantages pour l’économie, un certain nombre de pays africains y parviennent. Parfois, ces prix sont inférieurs à la moyenne mondiale, à savoir 1,33$ le litre.La plateforme GlobalPetrolPrices.com a présenté une liste des dix pays africains aux prix du carburant les plus bas au mois de septembre. Et ce, par rapport aux chiffres du mois dernier.La première position est toujours détenue par la Libye qui arrive à maintenir le prix de 0,031 dollar pour un litre, alors que la moyenne mondiale est de 1,33 dollar le litre.De légers changementsTout comme au mois d’août, ensuite arrivent les sept pays suivants: l’Algérie, l’Angola, l’Égypte, la Tunisie, le Nigeria et le Libéria qui maintiennent leurs prix inférieurs à un dollar le litre d’essence.La donne a légèrement changé pour les trois derniers pays de la liste, le Soudan étant descendu à la 10e place avec un prix d’1,06 dollar contre un litre de carburant.Au mois d’août, ce pays africain se positionnait à la 8e place, mais l’a cédée au Gabon.Selon GlobalPetrolPrices, en règle générale, les pays riches ont des prix plus élevés sur le carburant, "tandis que les pays plus pauvres et les pays qui produisent et exportent le pétrole ont des prix nettement plus bas".En Europe, après une forte hausse des prix du carburant, les chiffres varient en fonction du pays, allant d’1,5 dollar pour la Bulgarie jusqu’à 2,3 dollars pour l’Islande. En France, un litre revient en moyenne à 2 euros.

