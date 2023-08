Top-10 des pays africains au carburant le moins cher en 2023

"Il y a une différence importante des prix en fonction du pays. Généralement, les pays riches ont des prix plus élevés tandis que les pays plus pauvres et les pays qui produisent et exportent le pétrole ont des prix nettement plus bas. Une exception avec les États-Unis, une puissance économique avec des prix bas de l'essence, à 1,09 dollar", détaille GlobalPetrolPrices.