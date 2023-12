Le prix du combustible chute dans ce pays de l’Afrique de l’Est

https://fr.sputniknews.africa/20231215/le-prix-du-combustible-chute-dans-ce-pays-de-lafrique-de-lest-1064134817.html

Une considérable réduction des coûts de l’essence Super, du diesel et du kérosène, la plus forte depuis octobre 2021, est signalée au Kenya, selon l'Autorité... 15.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-15T14:54+0100

2023-12-15T14:54+0100

2023-12-15T14:54+0100

Les prix du combustible ont diminué jusqu’à 5 shillings le litre au Kenya à partir du 14 décembre, ce qui représente la plus forte baisse depuis octobre 2021, a rapporté l'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole.Le deuxième combustible moins cher en Afrique de l’EstLe Kenya possède désormais le deuxième carburant le moins cher d'Afrique de l'Est derrière la Tanzanie, avec un litre d’essence Super à 1,38 dollar et celui du diesel à 1,31 dollar, selon le dernier examen.Une situation qui va à l'encontre d'un rapport publié le 22 novembre, qui montrait que les Kenyans allaient être confrontés à une nouvelle vague d'inflation énergétique avec une augmentation imminente du coût du carburant et de l'électricité, en raison d'une loi visant à doubler la taxe prélevée sur les deux produits.Selon le journal kényan EastAfrican, les Kenyans avaient connu une situation similaire en octobre 2021. Les prix de l'essence Super étaient alors tombés de 134,72 KSh (0,88 dollar) à 129,72 KSh (0,85 dollar) pour un litre, tandis que le prix du diesel avait chuté de 115,6 KSh (0,75 dollar) à 110,6 KSh (0,72 dollar)."Sortir du surendettement"Précédemment, le Président kényan William Ruto avait annoncé que le pays est en train de "sortir du surendettement". Bien que ses réformes aient suscité de l'opposition, le chef de l'État a constaté qu'elles commençaient à porter leurs fruits. Il a souligné que l'allègement de la dette était l'un des moyens par lesquels les augmentations d'impôts et l'élimination des subventions commençaient à porter leurs fruits.La nouvelle de la baisse du prix du carburant a été suivie par la déclaration du Président sur l'allègement de la dette il y a quelques jours, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays.

