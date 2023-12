https://fr.sputniknews.africa/20231212/les-pays-africains-les-plus-surs-classement-et-recommandations-pour-les-voyageurs-1063991671.html

Les pays africains les plus sûrs: classement et recommandations pour les voyageurs

Ainsi, l’Indice global de la paix, l’un des plus célèbres, est établi sur la base de 23 critères, mais ceux-ci sont tous liés à la sécurité publique et à la stabilité politique. Le score ne tient pas compte de la menace que représentent les catastrophes naturelles ou encore la sécurité sanitaire.Pour pallier à cet inconvénient, le présent palmarès a été élaboré. Il prend en considération plusieurs facteurs, dont l’évolution de la situation sécuritaire en Afrique. Alors, quels sont actuellement les pays africains les plus sûrs à visiter?Les pays africains les plus sûrs pour les touristesL’Ile MauriceDes plages paradisiaques, de l’eau turquoise, des récifs coralliens, un climat idyllique… Et on peut profiter de toute cette beauté en pleine sécurité.En effet, la petite île de l’océan Indien est un endroit sûr pour passer des vacances. Son score global dans l’Indice mondial de la paix est de 1.546, ce qui place le pays au 23ème rang mondial parmi les 163 pays, la plus haute position pour le continent africain. En 2023, l’ile Maurice a même amélioré sa position en gagnant cinq places par rapport au classement précédent.Le pays a également un indice global de criminalité de 4,37, ce qui est en dessous de la moyenne continentale de 5.28."L'accent mis par le pays sur l'éducation et le tourisme a contribué à la stabilité et à la sécurité en général. L'île Maurice dispose d'une force de police efficace et bien développée, et les taux de criminalité sont généralement faibles dans l'ensemble du pays", conclut le site américain Wisevoter.Le BotswanaLe pays affiche un score de 1.762 dans l’indice mondial de la paix, ce qui lui vaut la 42e place à l’échelle mondiale et la deuxième sur le continent africain. Son taux de criminalité de 4.35 (sur une échelle de 0 à 10) est en dessous de la moyenne africaine.Le pays est économiquement prospère et la mendicité est quasiment absente, note le site Le Petit Futé, spécialiste en guides touristiques.Avec sa stabilité politique, le Botswana est une destination de choix pour les amateurs de safari et les spectacles de la vie sauvage. Le pays abrite également le célèbre delta de l'Okavango, une merveille de nature intacte.Le GhanaEn dépit de difficultés économiques, le Ghana est un des États les plus stables de l’Afrique de l’Ouest, écrit le site Geo. Avec un score de 1.799 dans l’indice de la paix, le pays clôt le podium africain des pays les plus sûrs.Le Ghana possède une identité très forte et est réputé pour ses habitants gentils et chaleureux. Le pays n’est pas très sollicité par les touristes étrangers donc ceux qui s’y aventurent ont la chance de découvrir de beautés naturelles encore sauvages, sans empreinte humaine.La ZambieL’attraction majeure du pays est sans conteste les Chutes Victoria situées à la frontière avec son voisin, le Zimbabwe. Ses parcs nationaux célèbres pour leur diversité faunique attirent aussi les voyages. Le pays est calme et offre un environnement sûr pour les touristes.En effet, l’indice de la paix a attribué à ce pays un score de 1.898, ce qui le place à la 63e position dans le monde et à la 9e sur le continent africain. L'indice de criminalité y est plus faible que la moyenne africaine et les voyageurs peuvent explorer les merveilles du pays l'esprit tranquille.Le SénégalSitué dans la partie la plus occidentale du continent, le Sénégal est qualifié par la Banque mondiale comme l’un des pays les plus stables d’Afrique. Les voyageurs peuvent découvrir la richesse de l'histoire sénégalaise à travers ses musées, tout en profitant de ses magnifiques plages et de sa délicieuse cuisine.Côté sécurité, le pays se classe 5e dans le Top des pays africains les plus paisibles en occupant le 52e rang au niveau mondial avec un score de 1.827. Par rapport à la dernière fois, le Sénégal a grimpé de 18 places, un résultat plus que louable.Le Burkina FasoLe Burkina Faso gagne en popularité ces dernières années, surtout que les autorités cherchent à attirer plus de visiteurs et investissent dans le secteur touristique. Les voyageurs sont séduits par le riche patrimoine culturel du pays et sa faune très variée et dense.En ce qui concerne la situation sécuritaire, ce pays au cœur de l’Afrique de l’Ouest est politiquement calme et sa population est très accueillante.Le MarocLe Maroc est depuis longtemps une destination prisée des voyageurs en quête d'exotisme et de diversité culturelle. Le Royaume offre des conditions sécuritaires qui permettent de s’y séjourner sereinement. L'indice de criminalité ne dépasse pas celui du continent et les autorités veillent à assurer la sécurité des touristes.Le RwandaVoici un pays qui possède un des indices de criminalité les plus bas dans le monde. Mieux, avec un score de 3.6, le pays des mille collines est le champion du continent africain. De quoi rassurer ceux qui souhaitent partir à la découverte du lac Kivu ou des volcans de la chaîne des Virunga.La TanzanieLa Tanzanie est un autre pays africain qui présente généralement peu de problèmes de sécurité. Avec ses parcs nationaux renommés du Serengeti et du Kilimandjaro, la Tanzanie est une destination prisée pour l'observation de la faune et l'aventure en plein air.Le secteur touristique joue un rôle important dans l’économie du pays et les autorités sont bien soucieuses de conserver sa bonne image. Celles-ci développent les infrastructures et veillent à ce que la sécurité des visiteurs soit pleinement assurée.La TunisieDes millions de visiteurs sont déjà tombés sous le charme de la Tunisie. En plus de ses plages idylliques et de son riche patrimoine historique, le pays offre un cadre sûr pour les voyageurs. La délinquance et la criminalité sont relativement faibles et les autorités locales sont engagées à garantir la sécurité des étrangers.Recommandations pour voyager en toute sécuritéMême en partant vers une destination réputée sûre, la prudence est de mise. Quelques précautions et informations en la matière peuvent s’avérer utiles pour que le séjour sur le continent africain ne soit pas assombri par des incidents sécuritaires.Avant de partir en voyage, mieux vaut se renseigner sur la situation politique et sécuritaire dans la destination. Il est recommandé de consulter les sites web des ministères des Affaires étrangères pour obtenir des informations à jour sur les risques potentiels et les zones à éviter.Certains pays peuvent présenter un risque de conflits armés, de troubles civils ou d’attentats terroristes. Il est donc conseillé de se tenir informé des consignes des autorités locales et des ambassades, et d'éviter les zones dangereuses.De plus, les touristes prudents ne s’aventurent pas seuls dans des endroits inconnus comme la jungle, le désert, les rivières qui peuvent cacher des dangers.Les transports en commun peuvent parfois être peu fiables et peu sûrs dans certains pays. Il est préférable de se renseigner à l’avance sur les compagnies réputées et de privilégier les transports sûrs comme les taxis officiels.Il est recommandé de ne pas exhiber des objets de valeur, d'éviter de se promener seul la nuit et de rester attentif à son environnement. Préférer les vêtements avec des poches intérieures et ne pas garder la totalité de son argent au même endroit sont aussi des gestes de bons sens, ainsi que le réflexe de porter son sac en bandoulière devant soi et non sur l'épaule.Tous les dangers ne proviennent pas des hommes armés ou des criminels, les risques liés aux maladies sont aussi à prendre en compte avant de partir en voyage.Il est recommandé de consulter les listes de vaccins obligatoires sur des sources officielles et de se faire vacciner contre les maladies susceptibles de sévir sur le trajet. Souscrire à une assurance voyage peut s'avérer utile en cas d'urgence médicale ou de rapatriement.Il vaut mieux garder les objets de valeur et les papiers importants comme le passeport et les gadgets en lieu sûr, par exemple dans un coffre-fort à l'hôtel. Il est également conseillé de faire des copies de ses documents et de les conserver séparément au cas où ils seraient perdus ou volés. Les scanner et envoyer sur sa boîte email est aussi une bonne idée.

