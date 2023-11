https://fr.sputniknews.africa/20231121/voici-les-10-pays-africains-les-plus-stables-en-2023-1063704795.html

Voici les 10 pays africains les plus stables en 2023

Voici les 10 pays africains les plus stables en 2023

Selon le classement du Fonds pour la paix 2023, l’Île Maurice, les Seychelles et le Botswana sont les pays africains qui sont les moins fragiles à l’échelle du... 21.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-21T17:56+0100

2023-11-21T17:56+0100

2023-11-21T17:56+0100

afrique

stabilité

île maurice

botswana

classement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062355048_0:0:2121:1193_1920x0_80_0_0_f87aa90a4e451ff69f967d6be88738fb.jpg

L’Île Maurice, les Seychelles et le Botswana sont dans le top 3 à l’échelle africaine des pays les plus stables en 2023, selon un rapport sur l'Indice des États fragiles du Fonds pour la paix.Ces États africains se sont ainsi avérés être les moins fragiles. L’île Maurice se classe à la 154e place au niveau mondial parmi les 179 pays au total, avec une note de 38 points sur 120 au maximum. Les Seychelles et le Botswana occupent respectivement les 128e et 122e positions, avec 53,3 et 55,3 points.Ce sont le Cap Vert et la Namibie qui les suivent en se positionnant aux quatrième et cinquième places respectivement (114e et 112e à l’échelle mondiale), ayant 60,1 et 60,3 points. Le Ghana se voit classer sixième sur le continent africain (107e mondial), recueillant 62,3 points.Il est suivi du Gabon et de la Tunisie qui se placent respectivement aux 99e et 96e positions, avec 65,5 et 66,4 points.Ce top-10 africain est clôturé par le Maroc (90e place; 68,2) et Sao Tomé-et-Principe (86e position; 69,7).L'Indice des États fragiles évalue la vulnérabilité dans les scénarios de pré-conflit, de conflit actif et de post-conflit, englobant douze indicateurs de risque de conflit. Ces indicateurs évaluent la situation d'un État, en tenant compte de facteurs tels que l'appareil de sécurité, les élites factionnalisées, le déclin économique, le développement économique inégal, la fuite des personnes et la fuite des cerveaux, la légitimité de l'État, les droits de l'homme et l'État de droit, les pressions démographiques, les réfugiés et les personnes déplacées et l'intervention extérieure.

afrique

île maurice

botswana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, stabilité, île maurice, botswana, classement