Ce pays africain s’engage à augmenter sa production d’huile de palme

Les autorités sénégalaises ont remis le 18 novembre un lot d’équipements agricoles à la région de Fatick, à l’ouest du Sénégal, relate l’APS.Ce lot, consistant de 448 appareils de 16 types, est composé de concasseurs à noix de palme, de presses à huile manuelle avec cric, de broyeuses, d’égraineuses et de décortiqueuses entre autres.La livraison s’inscrit dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC). Ce plan vise à moderniser l’agriculture sénégalaise et à la rendre plus compétitive.Le Président du pays Macky Sall, présent à la cérémonie, a estimé que le PUDC "répond véritablement à sa vocation".L’huile de palme, connue également comme huile rouge, est un produit de consommation courante dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. Le Sénégal importe actuellement pour 140 milliards de francs CFA d’huile de palme raffinée, avait indiqué fin août à RFI Haidar El Ali, ancien ministre sénégalais de l'Environnement. Sur le continent africain, les premiers producteurs de cette huile sont le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

