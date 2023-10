https://fr.sputniknews.africa/20231031/top-5-des-economies-les-plus-dynamiques-dafrique-1063231544.html

Top-5 des économies les plus dynamiques d’Afrique

Le Rwanda, le Mozambique, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et l’Ouganda sont les économies africaines qui devraient connaître la plus forte croissance du PIB en... 31.10.2023, Sputnik Afrique

Le Rwanda, où le PIB devrait augmenter de 6,8% en 2023 et de 7,4% en 2024, domine le podium africain des économies africaines les plus dynamiques, a annoncé le groupe d'informations financières et économiques Bloomberg.En 2022, ce pays a enregistré un taux de croissance de 8,2%, soit le meilleur de l’Afrique.Le Mozambique qui arrive juste derrière, devrait voir son PIB croître de 6,4% en 2023 et de 4,2% en 2024.Il est suivi de la Côte d’Ivoire avec une croissance du PIB prévue de 6,2% cette année, contre 6,6% l’année suivante.L’Éthiopie et l’Ouganda devraient connaître une hausse du PIB à hauteur de 5,5% en 2023.Pour comparaison, la moyenne mondiale devrait atteindre les 2,8% cette année et les 2,6% l’année prochaine, d’après les données recueillies par Bloomberg.L’agence rappelle qu’en 2018, seuls trois pays africains étaient présents dans le top-10 des pays à la croissance la plus rapide. Le renforcement des économies africaines montre que le continent est plus fort que jamais à la sortie de la pandémie du Covid. D’après les analystes de Bloomberg, cette croissance est surtout alimentée par le secteur des télécommunications en Afrique subsaharienne, un "véritable mastodonte" qui affiche des chiffres d’affaires exceptionnels.Les projections du FMILe Fonds monétaire international (FMI) avait aussi récemment publié des pronostics de la croissance du PIB en Afrique pour 2024. Toutefois, son classement des économies africaines à la croissance la plus rapide est différent. Le FMI place le Niger, le Sénégal et la Libye sur le podium. Le Rwanda n’est que quatrième et la Côte d’Ivoire 6e, alors que le Mozambique ne figure pas dans le top-10.

