Ces trois pays subsahariens bénéficient d’une bonne croissance économique, selon la BM

Le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Rwanda se classent parmi les économies africaines à la croissance la plus rapide en 2023, selon le dernier rapport de la... 26.10.2023, Sputnik Afrique

Quelles économies subsahariennes connaissent la croissance la plus rapide en 2023? À en croire la Banque mondiale, les solides performances économiques du Kenya, de la Côte d'Ivoire et du Rwanda les placent en tête de liste. Leurs succès sont dus à des politiques macroéconomiques saines, à des investissements dans des infrastructures et à du capital humain, ainsi qu’à une base économique diversifiée, indique un récent rapport de la banque. Cependant, la croissance par habitant dans la région n’a pas augmenté depuis 2015.En 2024, l’activité économique en Afrique subsaharienne devrait s’accélérer pour atteindre 3,7% et 4,1% en 2025, prédit le rapport, indiquant que la croissance dans la région a atteint son plus bas niveau en 2023. Les prévisions de croissance pour la région en 2024 sont restées inchangées, tandis que celles pour 2025 ont été révisées à la hausse de 0,2%, par rapport aux prévisions d’avril 2023.Le rapport note également que les trois pays susmentionnés ont été relativement moins touchés par le ralentissement économique mondial et par le conflit en Ukraine.Les détailsAu Kenya, la croissance reste solide cette année malgré les tensions politiques dues en partie à la hausse du coût de la vie. L’activité économique au Kenya augmentera de 5% en 2023, contre 4,8% en 2022, grâce à l’expansion de l’agriculture et à une reprise de la consommation privée. La volonté de ramener l’inflation dans la fourchette cible et d’assainir les finances publiques reste essentielle pour parvenir à la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance tirée par le secteur privé, note la BM.En Côte d'Ivoire, la plus grande économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le PIB réel a augmenté de 5,4% en glissement annuel au premier trimestre 2023, contre 5,3% au trimestre précédent. Des indicateurs d’activité plus récents laissent entrevoir des perspectives plus optimistes pour le deuxième trimestre. La croissance de la production industrielle s’est fortement accélérée en mai, grâce à une activité manufacturière robuste, notamment dans le secteur des produits alimentaires et des plastiques. La production d'électricité, de gaz et d'eau s'est également accélérée en mai, énumère le rapport.L'économie du Rwanda a connu un bon départ en 2023, avec une croissance du PIB de 9,2% sur un an au premier trimestre. Cette croissance est due à la hausse de la consommation privée et des exportations nettes, même si les dépenses d'investissement se sont contractées en raison des efforts d’assainissement budgétaire. Les services et l’industrie manufacturière à forte intensité de contacts ont contribué à une croissance accélérée, tandis que l’agriculture a été freinée par des conditions météorologiques défavorables.Différents groupes établisLa Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, l’Éthiopie, l’île Maurice, le Rwanda et l’Ouganda constituent le groupe des pays aux performances établies. Les pays en progression sont le Bénin, le Botswana, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Kenya, le Liberia, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ces deux groupes de pays représentent 39,6% de la population de l’Afrique subsaharienne et produisent 26,3% du PIB total de la région.Cependant, certains pays connaissent des taux de croissance en baisse, comme l'Angola, le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Lesotho, le Mali, le Malawi, le Nigeria, São Tomé et Príncipe et la Zambie. Ils produisent 65% du PIB total de la région.Enfin, certains pays sont en retard dans leurs performances économiques, notamment le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, les Comores, le Gabon, le Soudan et l'Afrique du Sud, note le rapport.

