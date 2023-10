https://fr.sputniknews.africa/20231022/top-10-des-pays-africains-les-plus-riches-dici-2028-selon-le-fmi-1063007354.html

Top 10 des pays africains les plus riches d’ici 2028, selon le FMI

Des changements sont attendus au sein du trio des plus grandes puissances économiques africaines –le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte- au cours de la période qui ira jusqu’en 2028, indique un récent rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur les économies mondiales. En 2022, ces trois économies ont occupé le podium des pays africains les plus riches en termes du PIB, rappelle l’instance.Sur le plan continental, suite à une nette progression du PIB cumulé de 38,64%, ce paramètre des 54 pays africains s’établirait à 4.110 milliards de dollars d’ici 2028. Il sera ainsi légèrement supérieur à celui de l’Allemagne pour 2022 (4.070 milliards de dollars), selon le FMI.Prévisions à court termeEn 2023, c’est l’Égypte qui se hissera en tête des puissances économiques du continent avec un PIB de 398 milliards de dollars, devançant le Nigeria, prédit le FMI. Le PIB nigérian devrait atteindre les 390 milliards de dollars en 2023, démontrant un léger recul. Calculé en dollars américains, ce dernier serait le résultat d’une dépréciation du naira nigérian face au dollar, selon le FMI.D’autre part, le Nigeria, en tant que premier producteur de pétrole africain, bénéficiera des importants investissements réalisés au cours de ces dernières années (chemin de fer, ports en eau profonde, raffinerie de pétrole, investissements agricoles, etc) pour accélérer sa croissance.L’Afrique du Sud, troisième économie africaine en 2022, aura un le PIB de 381 milliards de dollars en 2023, toujours selon les prévisions du Fonds monétaire international.L’économie sud-africaine sera pourtant propulsée à la tête du classement en 2024. Son PIB s’approchera des 401 milliards de dollars et fera preuve d’une croissance plus dynamique au bout d’un an, d’après le FMI.Le Nigeria (PIB de 395 milliards de dollars prévu en 2024) et l’Égypte (358 milliards de dollars) devrait occuper respectivement la deuxième et la troisième places en 2024.Projections du FMI jusqu’en 2028Il est à noter que vers 2028, le trio des plus grandes économies du continent ne devrait guère changer, avec le Nigeria toujours en tête, devant l’Égypte et l’Afrique du Sud, indiquent les projections du FMI. Au bout de cinq ans, la croissance moyenne économique du Nigeria devrait augmenter de plus de 40% pour atteindre 682 milliards de dollars, celles de l’Égypte et de l’Afrique du Sud d’environ 25% et 13%, pour s’approcher de 591 et 459 milliards de dollars en 2028.D’ici 2028, l’Algérie (avec 263 milliards de dollars) et le Maroc (195 milliards) afficheront une croissance moyenne de près de 35% et 49% pour se positionner respectivement 5e et 6e, après l’Éthiopie, calcule le FMI.C’est donc l’Éthiopie qui ferait preuve de la croissance la plus significative dans la période 2022-2028. Le PIB de ce pays subsaharien devrait croître de 148% pour passer de 120 milliards en 2022 à 298 milliards de dollars, soit plus que le double en six ans, selon les données du FMI. Cette dynamique spectaculaire permettrait au second pays le plus peuplé du continent, derrière le Nigeria, de grimper du 7e rang en 2022 au 4e des pays les plus aisés du continent d’ici 2028.D’autre part, l’Angola serait le seul État du top-10 des puissances économiques africaines à enregistrer une baisse moyenne d’environ 9% jusqu’en 2028, selon le FMI. Des 123 milliards de dollars en 2022, le PIB de l’économie angolaise retomberait à 112 milliards dans les cinq prochaines années.

