https://fr.sputniknews.africa/20231014/ces-trois-devises-sont-les-plus-fortes-dafrique-1062801854.html

Ces trois devises sont les plus fortes d’Afrique

Ces trois devises sont les plus fortes d’Afrique

Le podium des meilleures monnaies d’Afrique est constitué du dirham marocain, du cédi ghanéen et du rand sud-africain. Ce sont en effet les mieux placés par... 14.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-14T20:41+0200

2023-10-14T20:41+0200

2023-10-14T20:41+0200

international

économie

devises

monnaie nationale

afrique

afrique subsaharienne

afrique du sud

maghreb

maroc

ghana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1a/1059505241_0:172:1024:748_1920x0_80_0_0_96cd62d7977d06d2e58cd6b8ce68f4bb.jpg

Le top-10 des monnaies des pays d’Afrique les plus performantes au vu du PIB est dominé par la devise nationale du Maroc, par ailleurs classé 5e économie du continent, selon la Banque mondiale (BM). C’est en effet le dirham qui a le meilleur rapport au dollar américain, d’après les données réactualisées du groupe financier Bloomberg LP.Un dollar américain équivalait à 10,26 dirhams marocains le 13 octobre, toujours selon Bloomberg LP.Sur la deuxième marche du podium des monnaies les plus fortes du continent se trouve le Ghana, 10e économie africaine. Un dollar américain se négocie à 11,76 cédis ghanéens.L’Afrique du Sud, classée 3e plus grande économie du continent, occupe la même place concernant les monnaies les mieux placées. Le taux de change entre le dollar et le rand sud-africain était de 19 rands pour un dollar le 13 octobre.L’Égypte, à la 4e place, et l’Éthiopie, 5e, ferment le top-5. Pour un dollar, leurs devises s’élèvent respectivement à 30,89 livres égyptiennes et 55,73 birrs éthiopiens. À noter que l’économie égyptienne, avec un PIB de 477 milliards de dollars, est classée première ex aequo avec celle du Nigeria, sur la liste de la BM des meilleures économies du continent. L’Éthiopie quant à elle arrive en 6e position.L’Algérie, 4e économie d’Afrique, est 6e en matière de devise. Le taux de change entre le dinar algérien et le dollar américain s’établit à 137,42 dinars pour un dollar américain.Il faut prendre en compte le fait que si le Nigeria partage avec l’Égypte la première place au niveau purement économique, sa devise n’est pas aussi performante. En effet, il faut débourser 769 naira pour obtenir un dollar américain, ce qui classe la monnaie nigériane à la 8e place.Le shilling kényan, le kwanza angolais, le shilling tanzanien sont respectivement en 7e (avec 149,31 Ksh pour 1 USD), 9e (832,52 Kz pour 1 USD) et 10e (2.502,5 Tsh pour 1 USD).En matière de puissance économique, ce n’est guère différent puisque ces trois pays occupent les 7e, 8e et 9e places du classement de la Banque mondiale.

afrique

afrique subsaharienne

afrique du sud

maghreb

maroc

ghana

éthiopie

algérie

kenya

nigeria

angola

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, économie, devises, monnaie nationale, afrique, afrique subsaharienne, afrique du sud, maghreb, maroc, ghana, éthiopie, algérie, kenya, nigeria, angola, tanzanie, taux de change, dollar us, classement