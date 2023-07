https://fr.sputniknews.africa/20230725/ces-10-economies-sont-les-plus-grandes-dafrique-selon-business-insider-1060749833.html

Ces 10 économies sont les plus grandes d’Afrique, selon Business Insider

Le Nigeria, l’Égypte et l’Afrique du Sud sont les trois économies africaines les plus grandes, selon Business Insider Africa. L’Algérie est pour sa part... 25.07.2023, Sputnik Afrique

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

brics

économie

pib

Des États qui façonnent le destin économique de l’Afrique. Le portail Business Insider Africa a établi la liste des économies africaines selon leurs produits intérieurs bruts en 2022.Le Nigeria et l’Égypte, chacun avec un PIB de 477 milliards de dollars, partagent la première position.La puissance nigériane est alimentée par la croissance rapide du secteur financier et les exportations pétrolières.Quant à l’Égypte, son économie est portée par diverses industries, du tourisme et de l'agriculture au textile et aux hydrocarbures. Récemment, le pays a déposé sa candidature pour entrer dans les BRICS, groupe des puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).L’Afrique du Sud, dont l’économie s’élève à 406 milliards de dollars, occupe la troisième place. Ce pôle financier et leader industriel est membre des BRICS depuis 2011.L’Algérie est quatrième. L'industrie pétrochimique du pays contribue à son PIB de 192 milliards de dollars. Ce pays, qui a également déposé sa candidature pour entrer aux BRICS, est considéré comme une force économique majeure en Afrique du Nord.La 5e place est occupée par le Maroc. Son économie, évaluée à 134 milliards de dollars de valeur, est boostée par les secteurs du tourisme et de l’agriculture couplée aux investissements dans les énergies renouvelables.L’Éthiopie, avec un PIB de 127 milliards de dollars, est 6e. Son économie est alimentée par un secteur agricole et manufacturier florissant. Comme l’Algérie et l’Égypte, ce pays veut adhérer aux BRICS.La 7e position est occupée par le Kenya. Avec une croissance économique estimée à 113 milliards de dollars, le pays fait la promotion de son secteur technologique innovant et d’un environnement propice aux affaires.L’Angola est 8e sur la liste. Son PIB est estimé à 107 milliards de dollars, l’économie est portée par la production pétrolière et l'extraction de diamants.La 9e place est détenue par la Tanzanie. Les industries du tourisme, de l'agriculture et de l'exploitation minière contribuent au PIB à hauteur de 75,71 milliards de dollars.La liste se termine avec le Ghana, dont la croissance économique est portée par la production de cacao, l'exploitation minière et l'exploration pétrolière. Le PIB du pays est estimé à 72,84 milliards de dollars.

