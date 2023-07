https://fr.sputniknews.africa/20230724/ces-trois-economies-africaines-representent-pres-de-la-moitie-du-pib-du-continent--1060745261.html

Ces trois économies africaines représentent près de la moitié du PIB du continent

Selon le classement des économies africaines les plus importantes établi par la Banque mondiale, le PIB cumulé du Nigeria, de l’Égypte et de l’Afrique du Sud... 24.07.2023, Sputnik Afrique

La Banque mondiale (BM) confirme le statut du Nigeria comme première puissance économique du continent africain avec un PIB de 477,4 milliards de dollars en 2022. Cela ressort d’une analyse du développement économique des pays africains réalisée par la BM en juillet.Les deux autres plus grandes économies africaines sont celles de l’Égypte et de l’Afrique du Sud. Ensemble, ces trois pays représentent 49,5% de l’économie de l’Afrique.Selon les données de la BM, l’économie du Nigeria a augmenté de 8,3% en 2022 s’élevant à 477,4 milliards de dollars à par rapport à 440,8 milliards de dollars enregistrés l’année précédente.Celle de l’Égypte a elle aussi poursuivi sa croissance avec un PIB de 476,7 milliards de dollars en 2022 soit 12,3% de plus par rapport aux 424,7 milliards de dollars en 2021. L’Égypte a ainsi dépassé l’Afrique du Sud qui restait jusqu’à 2020 la deuxième économie de la région.En 2022, la République sud-africaine est arrivée en troisième position du classement, affichant son bilan annuel au niveau de 405,9 milliards de dollars.Le top 10 des économies les plus fortes du continent africain se présente comme suit:Septième dans cette liste, l’Angola, qui a montré un taux de croissance annuelle de 62,5%, est en tête de la liste des économies faisant preuve de la progression la plus rapide en Afrique. Plus précisément, le PIB de ce pays d’Afrique centrale est passé de 65,7 milliards de dollars en 2021 à 106,7 milliards de dollars en 2022.D’autres pays ont montré une croissance spectaculaire comme le Soudan avec une hausse de 50,9 %, son PIB passant de 34,2 milliards de dollars à 51,7 milliards durant 2022. La Zambie vient ensuite avec un taux de 34,5 %, tandis que l’économie de la Guinée s’est accrue de 31,9%. Le PIB des Seychelles a rebondi de 23,4 % pour atteindre 1,59 milliard de dollars en 2022.Selon la Banque africaine de développement (BAD), cette croissance continue est stimulée avant tout par les prix du pétrole élevés, qui se situaient à près de 100,65 dollars le baril en 2022.Pays en régressionParmi les pays enregistrant un recul d’index, c’est le Zimbabwe qui a affiché la plus forte contraction de 27,1%, son PIB nominal baissant de 28,4 milliards de dollars à 20,7 milliards de dollars en 2022. Le Ghana le suit avec une régression de 8%, tandis que le PIB de la Sierra Leone a chuté de 6,6 % en glissement annuel.Dans l’ensemble, l’économie du continent a augmenté de 3,8% pour atteindre 2,7 billions de dollars, contre 2,5 billions de dollars enregistrés l'année précédente, malgré différents vents contraires, affirme l’analyse de la Banque mondiale.Prévisions 2023Selon les prévisions de la Banque mondiale faites début juin, la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Rwanda connaîtront une hausse économique de plus de 6% en 2023. Toutefois, la croissance globale du continent marquera le pas dans un contexte de perturbations extérieures et intérieures, note l’étude.En 2023 la croissance de l’Afrique subsaharienne devrait reculer à 3,2% avant de remonter à 3,9% en 2024, selon le rapport de la Banque mondiale publié le 6 juin.

