Numéro 1 en Afrique, ce pays maghrébin dans le top 5 des plus grands producteurs de pastèques

Avec une récolte de 2,2 millions de tonnes, l’Algérie est le numéro un arabe et africain de la production de pastèques et cinquième à l’échelle mondiale, selon... 27.05.2023, Sputnik Afrique

La production de 2,2 millions de tonnes de pastèques a propulsé l’Algérie au 5e rang des producteurs mondiaux, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) relayées par Algérie 360.L’Algérie est précédée de la Chine, de la Turquie, de l’Inde et du Brésil. La détentrice de la première place, la Chine, a enregistré cette année 58,96 millions de tonnes.La Turquie arrive en deuxième position avec 3,87 millions de tonnes. L’Inde et le Brésil occupent les 3e et 4e places du classement avec 2,49 et 2,27 millions de tonnes respectivement.Le top 8 des producteurs mondiaux comprend également l’Iran, la Russie et les États-Unis.Première dans le monde arabe et en AfriqueL’Algérie, bien que cinquième à l’échelle mondiale, arrive à la tête du classement des producteurs du monde arabe et d’Afrique.Algérie 360 rappelle qu’en 2021 le pays a produit 2,095 millions de tonnes et que la production par personne était de 49,259 kilogrammes. Le chiffre n’est cependant pas exact, car la récolte prise dans son ensemble n’était pas destinée uniquement au marché intérieur.

