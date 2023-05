La production de minerais enrichit le plus ces 10 pays d’Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230526/la-production-de-minerais-enrichit-le-plus-ces-10-pays-dafrique-1059501699.html

Le site d’information Business Insider Africa a relayé les données d’un rapport réalisé en 2022 par l’Economist Intelligence Unit, la division de recherche et d’analyse de The Economist Group, pour établir un classement des pays africains qui tirent les plus gros profits de la production de minerais d’Afrique.Environ 30% de toutes les réserves minérales du monde sont présents sur le continent depuis le pétrole et l’or jusqu’aux diamants et le charbon, en passant par le cuivre, le cobalt, le minerai de fer et l’uranium.Plus des deux tiers des richesses minérales du continent sont produits par l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Algérie, l’Angola et la Libye.Cinq autres pays du top-10 sont l’Égypte, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Gabon et le Zimbabwe.Top-10 des plus gros profits en Afrique tirés de la productionL’Afrique du Sud a tiré les plus grands gains (124,96 milliards de dollars) grâce à la production d’or, de manganèse, de platine entre autres.Le Nigeria a totalisé 52,69 milliards de dollars de profits grâce au pétrole, au minerai de fer et à la colombite.La production d’hydrocarbures a rapporté à l’Algérie 38,7 milliards de dollars.Les diamants, l’or et le pétrole ont profité à l’Angola à hauteur de 32,04 milliards.En Libye, le pétrole, l’argile, le ciment et le sel ont généré 27,03 milliards de profits.L’Égypte a produit pour 23,22 milliards de dollars de l’or, du cuivre et de l’argent.Le Ghana a gagné 14,97 milliards de dollars grâce à la production d’or, de calcaire et de minerai de fer.Les profits de la République démocratique du Congo se sont élevés à 13,69 milliards de dollars grâce à l’or, au cuivre et au cobalt.Au Gabon le manganèse, le minerai de fer, et l’uranium ont rapporté 10,92 milliards de dollars.Le Zimbabwe a produit du platine, du chrome, du charbon et de l’or pour 9,77 milliards de dollars.

