https://fr.sputniknews.africa/20230526/voici-les-principaux-producteurs-mondiaux-de-cuivre-dont-certains-operent-en-afrique-1059500516.html

Voici les principaux producteurs mondiaux de cuivre dont certains opèrent en Afrique

Voici les principaux producteurs mondiaux de cuivre dont certains opèrent en Afrique

Un classement des plus gros producteurs de cuivre mondiaux en 2022 a été rédigé par Mining Intelligence. Y figurent notamment le suisse Glencore et le chinois... 26.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-26T14:46+0200

2023-05-26T14:46+0200

2023-05-26T15:02+0200

international

cuivre

métaux

mine

glencore

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/01/1045291113_0:393:1920:1473_1920x0_80_0_0_adfdb891346d43593bbd91aca8c176d7.jpg

Porté par le boom des voitures électriques, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, le marché du cuivre a vécu une année faste en 2022. Certains producteurs ont engrangé d’importants bénéfices, selon une étude du site spécialisé Mining Intelligence, qui donne un classement des plus grandes sociétés du secteur.Le géant chilien Sodelco reste le premier producteur mondial, avec 1.552 kilotonnes extraites en 2022. Soit une baisse de 10% , due surtout aux restrictions d’eau et aux protestations syndicales. La plus grande mine de cuivre au monde, Escondida, est en effet secouée par des grèves depuis plusieurs années.L’américain Freeport-McMoRan était le second producteur mondial en 2022, avec 1.296,9 kilotonnes. Malgré les inondations ayant frappée sa mine indonésienne de Grasberg, les résultats sont en hausse de 7% par rapport à 2021.Le podium est complété par l’australien BHP, qui est tout simplement le plus grand groupe minier au monde. Côté cuivre, la société a accru ses efforts dans le secteur, produisant 1.108 kilotonnes en 2022, soit une hausse de 6%.Exploitations en AfriqueD’autres producteurs exploitant des mines africaines se trouvent dans le top-10, comme le chinois Zijin, qui détient une participation de près de 40% dans la nouvelle mine congolaise de Kamoa-Kakula, dont les machines ont commencé à tourner en 2021. Le groupe est le septième producteur mondial, avec 676 kilotonnes produites, soit une augmentation spectaculaire de 42% par rapport à 2021.Le géant suisse Glencore est pour sa part classé quatrième, avec 993 kilotonnes produites en 2022. La société est elle aussi très active en République démocratique du Congo. Le pays dominait même la production de cuivre et de cobalt de l’entreprise au premier trimestre 2023, rapportait un récent communiqué du groupe.Le cuivre fait partie des métaux indispensables à la transition énergétique, qui se trouve en abondance sur le continent africain. L’Afrique pourrait d’ailleurs tirer profiter de ce virage écologique, puisqu’elle possède d’importantes réserves pour les onze minerais clés utilisés pour la construction de panneaux solaires, d’éoliennes ou de batteries pour voitures électriques, comme le révélait récente une étude de l’ONG Natural Resource Governance Institute (NRGI).

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, cuivre, métaux, mine, glencore, afrique