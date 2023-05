https://fr.sputniknews.africa/20230512/la-russie-devoile-sa-voiture-electrique-de-demain---photo-1059206883.html

La Russie dévoile sa voiture électrique de demain - photo

Attendue pour 2025, la première compacte électrique du constructeur russe Kama sera capable de passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Baptisé Atom, le véhicule... 12.05.2023, Sputnik Afrique

Le constructeur russe Kama vient de dévoiler son tout premier véhicule électrique. Nommée Atom, cette "voiture-gadget", comme l’ont baptisée ses concepteurs, sera destinée à une jeune génération de conducteurs adeptes actifs d’une "nouvelle mobilité urbaine". Le prototype de la future compacte, en modèle bicorps, a été présenté le 11 mai à Moscou.L’assemblage en série de l’Atom est prévu pour la mi-2025, de même pour sa commercialisation. Il reste encore à choisir une chaîne d’assemblage convenable, le constructeur étudiant notamment le chantier de l’ex-usine Ford à Naberejniye Tchelny ou l’ancienne usine Toyota à Saint-Pétersbourg. Une possibilité de localiser la production hors de Russie est également envisageable, déclare l’administration de l’entreprise.Le véhicule se positionnera dans le segment moyen de gamme et possédera une autonomie de 500 km avec un temps d’accélération à 100 km/h en 7 secondes et une vitesse maximale de 170 km/h.Doté d’une transmission à propulsion, avec du tout terrain en perspective, il correspond aux automobiles de la classe A/B en dimensions et à ceux de la classe C/D pour le confort de l’habitacle. Le niveau de sécurité sera élevé jusqu’à 4* dans la notation chinoise China NCAP, selon le responsable technique du projet.La conception du véhicule se base sur des technologies nationales, à partir d’un logiciel élaboré par le laboratoire Kaspersky, jusqu’au châssis. La batterie et la commande électrique sont développées par les entreprises de la corporation publique Rosatom.Démarrer de zéroLe constructeur automobile Kama a été créé en août 2021 pour annoncer très bientôt le développement d’un nouvel électrocar de conception russe à partir de zéro. Le siège de la société se trouve à Naberejnye Tchelny, à près de 1.000 km à l’est de Moscou, avec plusieurs filiales à travers la Russie et un bureau d’études en Chine.Le financement du projet est partagé entre la compagnie Kamaz, géant russe de l’industrie automobile, et quelques personnes physiques, dont le PDG de Kamaz Sergueï Kogoguine ayant investi dans le projet de ses propres moyens.

