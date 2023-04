https://fr.sputniknews.africa/20230417/la-rdc-discute-de-lassemblage-de-camions-russes-kamaz-champions-de-19-rallyes-de-dakar-1058660251.html

La RDC discute de l’assemblage de camions russes Kamaz, champions de 19 rallyes de Dakar

La RDC discute de l'assemblage de camions russes Kamaz, champions de 19 rallyes de Dakar

Le constructeur russe Kamaz mène des pourparlers avec Kinshasa pour augmenter les exportations vers ce pays de pièces et de véhicules

La République démocratique du Congo discute avec la société russe Kamaz d’une augmentation des exportations de ces camions russes, ainsi que de l'implantation d'une usine d'assemblage à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Ivan Wangu Ngimbi, ambassadeur de la RDC en Russie.Et de noter que les camions russes Kamaz sont très réputés en RDC et que les automobilistes du pays "apprécient hautement leur qualité".Une marque de renomKamaz est le plus grand constructeur de camions de Russie, avec une part de marché de 23,5% au mois de février 2023, selon le service de statistiques Avtostat. L'entreprise est largement connue pour ses camions à cabine avancée et elle produit également des bus et des moteurs de voiture. Ses modèles lourds sont exportés dans de nombreuses régions du monde, notamment les pays de l'ex-URSS, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique.Les camions Kamaz ont remporté le rallye de Dakar 19 fois, un record dans la catégorie des camions pour tous les constructeurs.

