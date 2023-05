https://fr.sputniknews.africa/20230508/ces-domaines-qui-permettront-daccroitre-les-echanges-economiques-entre-la-russie-et-lalgerie-1059111062.html

Ces domaines qui permettront d’accroître les échanges économiques entre la Russie et l’Algérie

Moscou travaille sur l'augmentation et la diversification des échanges économiques avec Alger, indique à Sputnik Ivan Nalitch, représentant commercial de la... 08.05.2023

L’agriculture, l’industrie agroalimentaire, la métallurgie, les produits pharmaceutiques: ce sont les domaines prometteurs dans lesquels il faudrait augmenter les échanges entre l’Algérie et la Russie, a avancé auprès de Sputnik Ivan Nalitch, chef de la mission économique russe en Algérie.Événements marquants à venirLe futur sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet est l’un des événements internationaux d’envergure qui pourraient contribuer à la croissance des échanges économiques et commerciaux algéro-russes, développe-t-il.L’événement "permettra aux hommes d'affaires algériens d’établir des contacts fiables et de discuter d’une éventuelle coopération avec des milieux d'affaires russes et africains".Côté Algérie, des entreprises russes vont participer au Salon international Sipsa Filaha qui se tiendra du 22 au 25 mai. "Parmi les participants russes au salon Sipsa Filaha seront présents des constructeurs de moissonneuses-batteuses, de tracteurs, de certains types d’équipements agricoles. Ils comptent trouver des partenaires fiables prêts à commercialiser leurs produits sur le marché algérien sans exclure l’option d’une localisation partielle de leur production en Algérie", explique le chef de la mission économique russe en Algérie.

