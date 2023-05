https://fr.sputniknews.africa/20230503/ce-que-saint-petersbourg-peut-proposer-aux-pays-africains-1059016302.html

Ce que Saint-Pétersbourg peut proposer aux pays africains

La ville de Saint-Pétersbourg possède "une large expertise" en matière de construction des installations de traitement de l’eau et souhaite la partager avec... 03.05.2023, Sputnik Afrique

sommet russie-afrique 2023

international

russie

saint-pétersbourg

eau

À l’approche du deuxième Sommet Russie-Afrique, programmé pour fin juillet à Saint-Pétersbourg, son gouverneur Alexandre Beglov a assuré que la ville souhaitait promouvoir davantage sa coopération avec les pays africains.Selon lui, ce sujet est important pour beaucoup de pays en Afrique, tandis que Saint-Pétersbourg "possède une large expertise dans ce domaine".Il a en outre rappelé que sa ville "accueille chaque année beaucoup des jeunes Africains souhaitant y faire leurs études". En 2023, leur nombre s’élève à 2.580 personnes, a détaillé le gouverneur.Une centaine d’accords signés lors de l’édition 2019 du SommetLe deuxième sommet Russie-Afrique doit se dérouler du 26 au 29 juillet prochain. Il est prévu que des représentants de plusieurs régions russes y participeront avec pour but de signer des accords de coopération dans le secteur touristique avec le Maroc, le Kenya, la Namibie, l’Égypte, la Tunisie et l’Angola.La première édition du sommet s’est tenu fin octobre 2019 à Sotchi, réunissant des représentants officiels de 54 pays africains. Ses participants ont signé un total de 92 accords, contrats et mémorandums.

russie

saint-pétersbourg

