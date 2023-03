Sommet Russie-Afrique: "beaucoup de vérités vont sortir"

https://fr.sputniknews.africa/20230318/sommet-russie-afrique-beaucoup-de-verites-vont-sortir-1058233766.html

Le futur forum Russie-Afrique sera une plaque tournante quant à la mise en œuvre du monde multipolaire prôné par la Russie, déclarent à Sputnik des...

Des représentants de 27 États africains ont participé le 16 mars à la réunion du Club russo-africain à Moscou promouvant les liens entre la Russie et le continent africain. En marge de l’événement, des participants ont abordé auprès de Sputnik les enjeux géopolitiques du forum Russie-Afrique fixé pour cet été à Saint-Pétersbourg.Présent à Moscou à la réunion du Club russo-africain de l’Université d’État de Moscou Lomonossov (MSU), grande université russe, il explique: "Les Occidentaux, quand ils viennent en Afrique, ils te donnent par la main gauche et ils reprennent par la main droite. La Russie n'a pas exigé tout cela".La mise en œuvre du monde multipolaire est la question centrale des relations entre la Russie et l’Afrique, avance Said Ali, président de la Diaspora malagasy en Russie, également présent à la réunion du Club russo-africain de la MSU.La coopération avec la Russie actuelle promet "vraiment un grand avenir" pour Madagascar, explique-t-il.Initiatives éducativesCes dernières semaines, au moins trois pays, à savoir le Zimbabwe, l’Ouganda et le Ghana, ont annoncé l’ouverture de centres de langue russe.Cette initiative "va booster l'éducation au niveau de l'Afrique", considère Jean Bosco Kiang.Le Club russo-africain a été créé en 2022 auprès de l’université MSU. Le club réunit des diplomates russes et africains, des hommes politiques, des personnalités publiques, des représentants du monde des affaires, de la science, de l'éducation et de la culture. Sa tâche est de promouvoir les liens entre la Russie et le continent africain. La dernière réunion en date, celle du 16 mars, a abordé les questions du domaine éducatif.

