https://fr.sputniknews.africa/20230317/le-zimbabwe-accueillera-prochainement-un-centre-de-langue-russe-1058225821.html

Le Zimbabwe accueillera prochainement un centre de langue russe

Le Zimbabwe accueillera prochainement un centre de langue russe

Les Zimbabwéens qui apprenaient jusqu’ici la langue de Pouchkine aux cours de l’ambassade, pourront désormais le faire dans une université locale. 17.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-17T15:32+0100

2023-03-17T15:32+0100

2023-03-17T15:32+0100

russie

zimbabwe

éducation

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102535/33/1025353322_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_57e0cc28a23e5c96374c712248676f2e.jpg

L'Université du Zimbabwe ouvrira bientôt un centre de langue russe, a déclaré Amon Murwira, ministre de l’Enseignement supérieur et tertiaire, de l’Innovation, du Développement des sciences et des technologies.Les deux pays ont signé en cinq ans plusieurs protocoles d'accord clés dans le domaine de l'enseignement supérieur, des sciences et de la coopération technique, ainsi que sur la reconnaissance mutuelle des diplômes.Relation de longue dateLe ministre a rappelé que l'URSS avait donné des formations à de nombreux combattants zimbabwéens luttant pour l'indépendance de leur pays. De nombreux professeurs ont par ailleurs étudié en Russie et connaissent le russe ce qui permet une meilleure collaboration scientifique entre les deux pays.Les domaines de coopération éducationnelle et scientifique ne s'arrêtent pas là. Le Zimbabwe compte, avec l'aide de la Russie, ouvrir un musée sur la décolonisation. Il prévoit également de mener des études archéologiques conjointes car, comme le souligne le ministre, la civilisation dont est issue la population actuelle du Zimbabwe est l'une des plus anciennes au monde.

russie

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, zimbabwe, éducation, diplomatie