"Une initiative opportune et demandée": le Ghana accueillera des centres d’éducation en russe

La Russie et le Ghana développent une coopération dans le domaine de l'éducation: des centres d’enseignement libre dans la langue de Tolstoï verront le jour... 10.03.2023, Sputnik Afrique

L’initiative de la création au Ghana de centres d’enseignement libre en russe atteste de l’intérêt croissant des jeunes Ghanéens pour le système éducatif russe, a expliqué auprès de Sputnik l’ambassadeur russe dans ce pays africain, Sergueï Berdnikov.Fin février, une délégation de l’université pédagogique d’État de Iaroslavl s’est rendue à Accra, au Ghana. Au cours de cette visite, les universitaires russes et leurs homologues ghanéens, de l’université du Ghana, ont signé un mémorandum qui prévoit la possibilité de créer des centres d’enseignement libre en russe. Ils seront situés dans la capitale du pays.Les universités russe et ghanéenne ont pu établir des "contacts directs de confiance", selon le diplomate.Accès aux méthodologies russesGrâce aux centres russes d’enseignement libre, les professeurs ghanéens auront accès aux méthodologies des spécialistes russes, explique le ministère russe de l’Éducation dans un communiqué. De plus, l'enseignement en russe élargira les possibilités pour les étudiants ghanéens d'étudier dans les universités en Russie.Cette initiative marque le début du "projet d’envergure de la promotion de la langue russe dans le monde", note le ministère.L’éducation en RussieD’après l’ambassadeur, le nombre de candidatures pour le projet Education in Russia, système de sélection des étrangers pour étudier en Russie, augmente de manière durable.À cet égard, en 2023, la Russie a même décidé d'augmenter le quota de candidats ghanéens de 71 à 110 places.

