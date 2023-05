https://fr.sputniknews.africa/20230522/le-top-5-des-pays-africains-producteurs-de-cobalt-1059414990.html

Le top 5 des pays africains producteurs de cobalt

22.05.2023

La République démocratique du Congo (RDC) domine le classement africain, mais aussi mondial des plus grands producteurs bruts de cobalt, a annoncé dans un rapport Cobalt Institute, une association commerciale qui réunit des producteurs, utilisateurs, recycleurs et négociants de cobalt.En 2022, la RDC a produit 23.836 tonnes de cobalt, soit 73% de l’offre totale, un métal particulièrement sollicité par les batteries et les technologies vertes.Madagascar a été le deuxième producteur africain l’an dernier, devançant le Maroc, qui abrite la seule mine du continent produisant uniquement du cobalt, selon l’association.La Zambie et l’Afrique du Sud occupent respectivement les 4e et 5e places. Pour ces deux États, le cobalt est un produit dérivé de l’exploitation d’autres métaux comme le cuivre ou le nickel.D’ailleurs, Cobalt Institute ne précise pas les quantités de cobalt produites par le Maroc, Madagascar, la Zambie et l’Afrique du Sud.Top 3 des pays africains producteurs de cobalt raffinéSelon un autre classement mondial de l’association, Madagascar, qui a produit 2% de l’offre totale de cobalt raffiné en 2022 contre 1% en 2021, devance la RDC (1%) et le Maroc (1%). La RDC, bien que leader de la production minière, n’arrive qu’au 7e rang mondial des pays raffineurs.La Chine domine le marché mondial avec 76%de la production totale de cobalt raffiné en 2022, soit 2% de plus qu’en 2021, selon Cobalt Institute.Quid d’autres plus grands producteurs mondiaux?Selon le rapport du Cobalt Institute, l’Indonésie conserve sa deuxième place mondiale sur le marché de production de cobalt. Elle devance l’Australie et la Russie.Malgré une croissance considérable de la production indonésienne dans à l’avenir, la RDC devrait être encore leader en matière de fourniture capitale du marché, selon le Cobalt Institute. Quelles perspectives pour le marché mondial?Malgré des conditions défavorables actuelles sur le marché mondial, qui persistent depuis avril 2022, les prévisions à moyen et long terme restent solides pour le marché du cobalt."D'ici à 2030, la demande devrait augmenter de 108% par rapport à 2022, pour atteindre près de 388.000 tonnes (à un taux de croissance annuel composé de 10 %). La taille du marché du cobalt devrait ainsi plus que doubler par rapport à 2022", conclut Cobalt Institute.

