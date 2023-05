https://fr.sputniknews.africa/20230527/ces-3-plats-africains-mis-a-lhonneur-dans-un-top-50-gastronomique-mondial-1059519066.html

Ces 3 plats africains mis à l’honneur dans un top 50 gastronomique mondial

Des plats de cuisine africaine ont été de nouveau mis à l’honneur dans la récente édition du classement gastronomique TasteAtlas. Cette fois, il s’est concentré sur les plats en casserole.Dans la liste présentant 50 plats à travers la planète, trois sont en provenance du continent africain.Le plus haut placé parmi eux est le bobotie (ou bobotjie), un plat en casserole sud-africain à base de bœuf ou d'agneau haché, d'herbes, d'épices, de poudre de curry, de fruits et couvert de crème aux œufs brune dorée parfumée à la cannelle ou à la muscade.Le bobotie prend ses racines dans un plat indonésien appelé bobotok et est plein de saveurs bien équilibrées - sucrées et fruitées, épicées, aigres et salées. Le bobotie fait partie des principaux repas festifs et se retrouve dans la plupart des restaurants sud-africains, où il est traditionnellement servi avec des légumes, du riz jaune (riz blanc au curcuma), ou du riz blanc cuit à la vapeur.D’autres plats africains mis en valeurLe plat égyptien macaronis (béchamel) a occupé la 26e position dans ce palmarès gastronomique. Il se compose de couches de pâtes (penne, cheveux d'ange ou macaroni) avec une garniture de bœuf haché prise en sandwich. Le plat est assaisonné de sauce béchamel et ensuite cuit au four jusqu'à ce qu'elle développe une couleur brun doré, puis elle est tranchée et servie.En 47e position, on retrouve le ndolé, un plat camerounais traditionnellement fait avec des feuilles amères bouillies, des cacahuètes et des graines de melon. Il est d’habitude servi avec du bobolo - du manioc fermenté en forme de pain. Le ndolé peut également être accompagné de maïs fufu, d'ignames, de riz ou de plantains frits.Le top 3 du classement se compose ainsi du Pastel de choclo du Chili, de l’Escondidinho du Brésil et de la Parmigiana alla napoletana d’Italie.

