Ce pays pourrait détrôner le Nigeria en tant que plus grande économie africaine

L’Afrique du Sud devrait temporairement dépasser le Nigeria et l’Égypte en tant que première économie du continent l’année prochaine, selon les prévisions du... 17.10.2023, Sputnik Afrique

Les Perspectives de l’économie mondiale, établies par le FMI, sont prometteuses pour l’Afrique du Sud.Selon le rapport, son PIB atteindra en 2024 401 milliards de dollars contre 395 milliards au Nigeria et 358 milliards en Égypte.Pourtant, ce pays des BRICS ne devrait occuper la première place que pendant un an avant de se retrouver à nouveau derrière le Nigeria, puis de tomber à la troisième place derrière l’Égypte en 2026, selon le rapport publié la semaine dernière.Alors que les données du FMI montrent que l’économie du Nigeria a éclipsé celle de l’Afrique du Sud depuis 2018, sa fortune s’est dégradée parallèlement à une baisse de la production de pétrole, une inflation galopante et la chute de la valeur du naira.Un pays prêt "pour un décollage de la croissance"L’essor sud-africain a été prédit par le FMI dès le mois de septembre.Avec ses ressources naturelles abondantes et ses institutions solides, l'Afrique du Sud "est prête pour un décollage de la croissance si des réformes qui s'attaquent résolument et courageusement aux obstacles structurels" sont mises en œuvre, a déclaré Gita Gopinath, première directrice générale adjointe du fonds, à la biennale de la Banque de réserve sud-africaine.Elle a précisé que la croissance annuelle pourrait être supérieure de 2,5 à 3% grâce aux réformes.

international, afrique, nigeria, égypte, afrique du sud, fonds monétaire international (fmi), prévisions, économie