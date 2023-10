https://fr.sputniknews.africa/20231013/pib-de-lafrique-subsaharienne-le-fmi-fait-preuve-dun-optimisme-prudent-1062776348.html

PIB de l'Afrique subsaharienne: le FMI "fait preuve d'un optimisme prudent"

PIB de l’Afrique subsaharienne: le FMI "fait preuve d'un optimisme prudent"

L'Afrique subsaharienne verra une croissance de plus de 3% de son PIB cette année, selon le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international...

La croissance combinée du PIB de la région de l'Afrique subsaharienne, qui comprend 45 États, sera de 3,3% cette année. Cela représente une baisse de 4%, signalée en 2022, mais la croissance sera revue à la hausse de 4% en 2024, a annoncé Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), à Marrakech, au Maroc.Selon le haut fonctionnaire du FMI, la région continue de se remettre de la pandémie du Covid-19 et de nombreux gouvernements africains s'attaquent avec succès aux déséquilibres macroéconomiques. Dans le même temps, l'économie mondiale dans son ensemble reste très incertaine, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'Afrique.Des défis à venirM.Selassie a cité l'inflation élevée et la dette publique parmi les plus grands défis auxquels les pays africains sont actuellement confrontés.Pour lui, tout cela fait de l'Afrique l'une des régions du monde confrontées à des défis de développement extrêmement complexes. Comme exemple, M.Selassie pointe du doigt la croissance démographique en cours qui nécessite des investissements importants, notamment dans les programmes sociaux, si l'Afrique veut être à la hauteur de ses espoirs de devenir un leader de la croissance mondiale dans les décennies à venir.Les BRICS, une excellente initiativeLe directeur du département Afrique du FMI a fait l'éloge du groupement BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui comptera six nouveaux membres à partir du 1er janvier 2024 avec l'adhésion de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Iran et de l'Éthiopie.Les pays africains où le PIB augmente le plus viteLe rapport du FMI indique que la République démocratique du Congo (RDC) sera en tête de la région en termes de croissance du PIB cette année avec 6,7% et 4,7% en 2024.Vient ensuite la Côte d'Ivoire avec 6,2% cette année et 6,6% en 2024, et enfin le Rwanda avec 6,2% et 7% en 2024.Les taux de croissance des trois plus grandes économies de la région seront de 2,9% cette année au Nigeria et de 3,1% en 2024, de 0,9% et 1,8% en Afrique du Sud, de 1,3% en Angola et de 3,3% en 2024, d’après le rapport.Dans le même temps, la Guinée équatoriale enregistrera la plus forte baisse du PIB avec -6,2% en 2023 et encore -5,5% en 2024, selon les conclusions du FMI.Les conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) se réunissent normalement une fois par an pour discuter des travaux de leurs institutions respectives. Les assemblées annuelles ont généralement lieu en septembre ou en octobre.

