Croissance économique: l'Afrique est "un tigre sur le point de bondir"

Croissance économique: l’Afrique est "un tigre sur le point de bondir"

05.10.2023

La voix du continent africain est de plus en plus entendue sur la scène internationale. Elle devrait prendre les devants d’ici 15-20 ans, a déclaré à Sputnik Afrique Irina Abramova, directrice de l’Institut de l’Afrique de l’Académie des sciences de Russie, en marge du Club de discussion Valdaï à Sotchi qui porte sur la multipolarité et le développement pour tous.Cependant, ces transformations se passent dans les conditions d’un "colonialisme qui n’est parti nulle part", poursuit Mme Abramova, qui est aussi membre de la présidence de l’Académie des sciences de Russie, en revenant sur les propos du Président russe sur ce sujet:Bannir les instruments de l’OccidentEn effet, le système financier actuel tourne autour des intérêts du "golden billion", a ajouté la chercheuse, reprenant de nouveau les paroles de Vladimir Poutine.Par conséquent, pour donner libre cours à la croissance des autres pays, il est nécessaire de modifier les moyens d’enrichissement, imposés par l’Occident, suggère-t-elle:De ce fait, il faut "abandonner le dollar". La réalisation de transactions en devises locales semble constituer un moyen de transition, a avancé Irina Abramova. Néanmoins, il faut respecter l’équilibre commercial entre les participants, selon elle. Mais cela n’est pas susceptible de devenir un instrument clé:D’autant plus que l’Afrique présente un niveau d’intégration assez élevé de ce type de paiements:Fin des sanctionsL’effondrement de l’hégémonie de l’Occident devrait faciliter la destruction de son système de sanctions, "lesquelles sont appliquées dans une large mesure parce que ces instruments se retrouvent entre les mains de l’Occident, dont, en premier lieu, les flux financiers".Selon elle, le pronostic est plutôt optimiste à cet égard, car "l’opération militaire spéciale en Ukraine a fortement accéléré tous les processus de changement et de perturbation de l’ancien ordre mondial".Attentes pour le partenariat russo-africainLes mêmes perspectives prometteuses se dessinent dans la sphère des échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique. En effet, le volume de leur commerce a bondi de 43,5% pour les huit premiers mois de 2023, s’élevant à 15,5 milliards de dollars.L’exportation de produits russes vers le continent étant en hausse, les mêmes espoirs sont centrés sur l’augmentation des importations depuis les pays africains sans passer par l’Europe, poursuit-elle.Quant aux moyens de paiement, les parties ont également mis en place un mécanisme à part entière, raconte la directrice de l’Institut de l’Afrique:Multipolarité et développement pour tousRéunissant plus d’une centaine de participants étrangers, la 20e édition du Club de discussion Valdaï se déroule dans la ville russe de Sotchi, baignée par la mer Noire, entre le 2 et 5 octobre 2023. Cette réunion est intitulée "Multipolarité équitable: comment assurer la sécurité et le développement pour tous". Elle accueille 140 experts, hommes politiques et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud. Traditionnellement, lors de la réunion annuelle de Valdaï, la majorité des invités sont des participants étrangers.Ces dernières années, les rapports du Club de Valdaï ont analysé en détail la dynamique des changements dans l'ordre mondial - d'abord la crise, puis le démantèlement du vieux monde. L’effondrement du système précédent de relations internationales s’est déjà produit. Le concept de multipolarité a pris vie. Cette année, les participants tenteront de produire une image du nouveau monde: par exemple, à quoi ressemblera-t-il au début de la prochaine décennie ?

