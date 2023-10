https://fr.sputniknews.africa/20231005/poutine-sexprimera-ce-5-octobre-lors-de-la-session-pleniere-du-club-valdai-a-sotchi-1062552796.html

Poutine s'exprimera ce 5 octobre lors de la session plénière du Club Valdaï à Sotchi

Poutine s'exprimera ce 5 octobre lors de la session plénière du Club Valdaï à Sotchi

Le Président russe prendra la parole ce jeudi 5 octobre en marge de la 20e réunion annuelle du Club de discussion Valdaï. Le sujet de cette année étant... 05.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-05T08:17+0200

2023-10-05T08:17+0200

2023-10-05T08:17+0200

international

russie

club de discussion valdaï

vladimir poutine

discours

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060917691_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f314583761fb119b083f5519847345cc.jpg

Vladimir Poutine prononcera un discours ce 5 octobre lors de la session plénière de la 20e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï qui se tient du 2 au 5 octobre à Sotchi, sur le littoral de la mer Noire, en Russie.Le thème de l’événement est "Multipolarité juste: comment assurer la sécurité et le développement pour tous".Le Président russe rencontre traditionnellement les membres du club depuis sa création en 2004 et prononce généralement un long discours, répondant ensuite aux questions des experts.Son discours aura lieu dans l’après-midi, vers 14h00 (heure de Moscou), comme l’a fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.Cette édition du forum Valdaï réunit 140 experts, politiciens et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.À propos de l’événementLe Club de discussion international Valdaï est une association d'éminents experts étrangers et russes dans les domaines des sciences politiques, de l'économie, de l'histoire et des relations internationales. Il a été créé en septembre 2004 à l'initiative de l'agence de presse RIA Novosti, du Conseil de la politique étrangère et de défense, du journal Mocow Times et des magazines Russia in Global Politics et Russia Profile.L’événement doit son nom au lieu de la première conférence, qui s'est tenue à Veliky Novgorod, près du lac Valdaï.L'un des principaux objectifs du club est de consolider l'élite intellectuelle mondiale afin d'élaborer des solutions pour surmonter les crises du système mondial.Au cours de ses années d'existence, plus d'un millier de représentants de la communauté scientifique internationale de 84 pays ont participé aux travaux du Club.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, club de discussion valdaï, vladimir poutine, discours