Croissance du PIB réel en Afrique: les futurs dix premiers

Dix pays d’Afrique subsaharienne se démarqueront par la plus notable croissance du PIB en 2024 à l’échelle du continent, selon un rapport du Fonds monétaire... 30.10.2023, Sputnik Afrique

Le Niger arrive premier d’Afrique selon les prévisions de croissance du PIB réel en 2024, affichant ainsi le progrès le plus spectaculaire des économies africaines en développement, selon le rapport Navigating Global Divergences du Fonds monétaire international (FMI), qui analyse l’ensemble des économies mondiales.Son PIB devrait atteindre 4,1% en 2023 et 11,1% en 2024, pour quasiment rattraper celui de 2022 estimé à 11,9%, indique l’étude du FMI publiée en octobre.Le Sénégal se classe deuxième, avec une prévision de hausse plus que doublée, soit de 8,8% en 2024, contre 4,1% en 2023 et 4,0% en 2022.En Libye, sur la troisième marche du podium, le FMI constate un changement de tendance: le PIB de ce pays atteindra une hausse de 12,5% en 2023 et de 7,5% en 2024, alors qu’il a eu une croissance négative de -9,6% en 2022.Le Rwanda, 4e, et la Côte d’Ivoire, 5e, devraient afficher une hausse respective de 7,0% et 6,6% en 2024.Le Burkina Faso et le Bénin font l’objet d’une prévision de croissance presqu’égale, de 6,4% et 6,3% respectifs. Cela les place en 6e et 7e positions de la liste du FMI à l’échelle africaine.Les projections de croissance pour la Gambie, l’Éthiopie et la Tanzanie s’élèvent respectivement à 6,2%, 6,2% et 6,1%.À noter que le taux de croissance du PIB réel des économies africaines les plus avancées, à savoir celles du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de l’Égypte, sera respectivement 3,1%, 1,8% et 3,6% en 2024, selon les prévisions du FMI.

