En Afrique, ces trois pays ont la plus grande profondeur de marché

En Afrique, ces trois pays ont la plus grande profondeur de marché

Sur un panel de 28 États africains, l’Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria possèdent des économies les plus performantes en termes de profondeur des marchés... 28.10.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique du Sud est le champion absolu en Afrique dans le classement des marchés en termes de profondeur, indique le récent rapport Africa Financial Markets Index du groupe financier sud-africain Absa et du Forum officiel des institutions monétaires et financières (OMFIF).Avec un score maximum de 100 points, l’Afrique du Sud fait état du marché le plus profond sur le continent.Le Maroc, numéro deux de cette liste, est éloigné du leader de 40 points, présentant un score de 60. Les trois pays suivants -le Nigeria, Maurice et le Botswana- suivent de près le Royaume chérifien, avec des scores respectifs de 56, 56 et 54. Ils clôturent ainsi le top 5 des pays africains avec les marchés les plus intéressants pour les investissements.La Tanzanie, qui occupe le 6e rang du classement, ainsi que le Ghana (7e) et l’Ouganda(8e), ont un écart avec leader de plus de 50 points. La Tunisie, 9e, et la Namibie, 10e, complètent le tableau.Le rapport Africa Financial Markets Index 2023 étudie la dynamique des 28 économies africaines et compare leurs performances. Il est établi sur une quarantaine d’indicateurs regroupés en six catégories: profondeur du marché, accès aux devises étrangères, environnement fiscal et réglementaire et la transparence du marché, capacités des investisseurs locaux, environnement macroéconomique, normes juridiques et leur force exécutoire.L’Afrique du Sud est classée la première dans trois catégories: profondeur du marché (100 points), accès aux devises étrangères (88 points) et environnement fiscal et réglementaire/transparence du marché (98 points).Qu’est-ce que la profondeur d’un marché?La profondeur du marché fait référence au rapport de l’offre et de la demande pour un actif financier, par exemple une action, une cryptomonnaie ou une matière première. Relative à cette dernière, la profondeur du marché indique la quantité d'un produit qui peut être vendue sur un marché concerné pendant une période déterminée. Des entrepreneurs mettent ce paramètre à l’étude pour évaluer les perspectives commerciales du marché qu’ils veulent aborder. Ces données leur permettent notamment de savoir quel profit ils pourront tirer et quelles sont les possibilités d’investissement dans tel ou tel secteur d’un pays.Ce paramètre indique aussi le potentiel volume de vente de produits d’une entreprise à un niveau et un rapport de prix donnés. Il est calculé à partir de la saisonnalité de la demande, la compétitivité d’un produit, la capacité d’achat et l’influence de facteurs extérieurs. Cet indice aide à planifier l’expansion du marché, à prendre des décisions de gestion et à justifier les propositions adressées aux investisseurs.

