Ce pays africain dans le top 5 des producteurs d’huile de palme du monde

Une hausse de la production d’huile de palme est attendue au Nigeria pour la période 2023-2024, estime le Foreign Agriculture Service du Département américain... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Le Nigeria occupe la cinquième place parmi les producteurs mondiaux d’huile de palme, selon les données du Foreign Agriculture Service (FAS) du Département américain de l’agriculture (USDA).Selon cet organisme, le pays africain se trouve derrière l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Colombie.D’après les prévisions de l’instance, présentées dans un rapport paru fin avril, l’industrie au Nigeria devrait poursuivre sa dynamique de croissance entamée depuis cinq ans en 2023/2024.Ainsi, la filière huile de palme pourrait produire 1,5 million de tonnes de cet oléagineux pour cette période. Le chiffre, en hausse de 7% d’une année sur l’autre, devrait être atteint dans un contexte marqué par une appréciation des prix de cette denrée sur le marché local sur fond de forte demande et de restrictions à l’export, imposées par l’Indonésie, indique la source.Le rapport note aussi que les gros acteurs industriels comme Presco Oil et Okumo procèdent à l’augmentation des superficies cultivées et de leurs capacités de transformation.L’utilisation d’huile végétale par têteD’après les estimations de l’instance, ce bon état de la production devrait contribuer à diminuer les importations à 400.000 tonnes dans le pays, qui consommera un volume record de 1,9 million de tonnes en 2023/2024.

