Ces 10 pays subsahariens auront un accès gratuit aux matchs de qualification du Mondial 2026

La FIFA a annoncé que les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 seraient diffusés gratuitement sur sa plateforme de streaming FIFA+ dans 10 pays... 19.11.2023, Sputnik Afrique

La FIFA a récemment annoncé une nouvelle réjouissante pour les supporters de football de plusieurs pays africains.Selon son annonce, sa plateforme de streaming FIFA+ diffusera en direct et gratuitement tous les matchs de qualification pour le Mondial 2026 qui ont débuté le 15 novembre.Cette offre exceptionnelle concerne 10 pays d’Afrique subsaharienne:Éviter toute concurrence déloyaleLe contenu via la plateforme FIFA+ ne sera accessible que sur les territoires où il n’entre pas en concurrence avec un diffuseur en clair.Cette initiative vise à démocratiser l’accès aux événements sportifs de premier plan, permettant aux fans de suivre en direct les compétitions de qualification pour le Mondial 2026 sans frais supplémentaires.Elle reflète l’engagement de la FIFA à promouvoir le football et à élargir son audience dans différentes régions du monde.Si seules cinq équipes africaines étaient présentes lors de la phase finale du Mondial 2022 au Qatar, neuf pays sont assurés de participer à la prochaine édition au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La Coupe du monde 2026 comptera 48 équipes contre 32 auparavant.

