Ces deux sélections de foot africaines au Top 20 mondial, selon la FIFA

Ces deux sélections de foot africaines au Top 20 mondial, selon la FIFA

La Fédération internationale de football (FIFA) a dressé un classement des sélections nationales mondiales. Le Maroc et le Sénégal figurent parmi les 20...

Les Lions de l'Atlas du Maroc occupent la première place en Afrique et la 13e mondiale, selon un classement établi par la Fédération internationale de football (FIFA).L’équipe marocaine a totalisé 1658,49 points, soit plus 0,17 point par rapport au classement précédent. Les Lions de la Téranga du Sénégal pointent à la 2e place africaine (20e mondiale), avec un total de 1600,82 points, soit une hausse de 3,81 points par rapport à la dernière fois.L’équipe nationale de la Tunisie complète le podium africain. Elle a reculé de 3 places, passe du 29e au 32e rang, totalisant 1516,14 points, soit une baisse de 9,09 points.Les Fennecs de l'Algérie se positionnent à la 4e place du Top-10 africain (33e rang mondial) avec 1512,9 points soit 3,4 de plus que le classement passé.Les Pharaons d'Égypte pointent au 6e rang (35e sur le plan mondial) avec 1511,95 points.Les Super Aigles du Nigeria se retrouvent à la 6e place (40e rang mondial) avec 1490,48 points.Viennent ensuite les Lions indomptables du Cameroun (7e en Afrique et 43e au monde avec 1466,98 points), les Aigles du Mali (8e en Afrique et 47e au monde avec 1449,75 points), les Éléphants de Côte d’Ivoire (9e en Afrique et 52e mondial avec 1442,96), les Étalons du Burkina Faso (10e sur le continent africain et 56e mondial avec 1410,59).Les meilleures équipes africaines auront certainement l'occasion de s'affronter lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.Comment se fait le calcul?Ce classement est dressé d’après une nouvelle méthode appliquée depuis 2018. Selon l'instance internationale de football, le nouveau modèle prend en compte la logique qui voudrait qu’une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement. La FIFA l'a baptisé "SUM". Jusque-là, le classement mondial se basait sur une moyenne, établie sur une certaine période de temps. Tandis que le nouveau système procède par addition/soustraction sur un total de points, en fonction des matchs gagnés ou perdus.Les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires.Top-3 du classement mondialSur le plan mondial, l'équipe d'Argentine, vainqueur de la dernière Coupe du monde, est la meilleure des équipes nationales avec un total de 1861,29 points, soit plus 9,88 point que lors du classement précédent.La France est à la 2e place mondiale, avec un total de 1853,11 points, une hausse de 12,35 points obtenue par rapport à la dernière évaluation.Le Brésil clôt le podium avec 1812,2 points, soit une baisse de 21,41 points.

