Voici les 10 sélections de foot africaines les plus chères

Le Nigeria, le Maroc et le Sénégal sont les équipes de foot ayant la plus grande valeur marchande en Afrique, selon un classement établi par le portail... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Les Super Eagles du Nigeria sont au sommet des équipes les plus chères de l'Afrique, avec un groupe estimé à 366,8 millions de dollars, ressort-il d’un classement présenté par FootAfrica et se basant sur des données disponibles sur le site spécialisé Transfermarkt.Les Lions de l'Atlas du Maroc leur emboitent le pas et se positionnent à la 2e position, avec un effectif 333,9 millions de dollars.Les Éléphants de la Côte d’Ivoire complètent le podium, leur valeur marchande est estimée à 281,2 millions de dollars.Les Lions de la Téranga du Sénégal (250 millions de dollars) et les Lions indomptables du Cameroun (174,9 millions de dollars) se positionnent respectivement aux 4e et 5e places.Viennent ensuite les Black Stars (étoiles noires) du Ghana avec une valeur estimée à 174,7 millions de dollars et les Aigles du Mali (174 millions).Les Fennecs de l’Algérie, qui ont une valeur marchande de 167,1 millions de dollars, sont à la 8e place.Les Pharaons d'Égypte sont neuvièmes avec une valeur de 114,3 millions de dollars.Les Léopards du RD Congo ferment le Top-10 avec une valeur marchande de 110,2 millions de dollars.Ces dix équipes nationales africaines les plus précieuses auront l'occasion de soulever la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

