Deux Africains dans le top-10 des footballeurs les mieux payés au monde

L'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mane sont les deux joueurs africains classés dans le top-10 des footballeurs les mieux payés au monde, selon un récent classement du magazine américain Forbes.Le joueur égyptien évoluant au sein du club anglais de Liverpool occupe le 7e rang. Ses revenus sont estimés à 53 millions de dollars, soit 35 millions de salaire et primes, et 18 millions en contrat de sponsoring.Quant à la star sénégalaise Sadio Mane, qui évolue depuis peu avec le club saoudien d'Al-Nasr (tout comme Cristiano Ronaldo), elle est 8e avec des revenus de 52 millions de dollars, soit 48 millions en salaire et primes, plus 4 millions en contrat de sponsoring.Mohamed Salah et Sadio Mane devraient participer avec leurs sélections nationales respectives à la Coupe d'Afrique des nations 2023 qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Initialement prévu à l'été 2023, le tournoi a été décalé en raison des conditions climatiques particulièrement difficiles pendant la saison des pluies dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Top-10 des mieux payésL'attaquant du club saoudien d'Al-Nasr Cristiano Ronaldo (CR7) est en tête du classement. Les revenus de la superstar portugaise sont estimés à 260 millions de dollars avant impôts et frais d'agents, dont la majeure partie (200 millions de dollars) reçue sous forme de salaire et de primes. Ses collaborations avec de grandes firmes comme Nike, Jacob&Co et d'autres marques lui ont rapporté 60 millions de dollars.Il est à noter que Cristiano Ronaldo est également en tête du classement des footballeurs les mieux payés depuis 10 ans, avec des gains totaux de 961 millions de dollars.La deuxième place du classement est occupée par l'attaquant de l'équipe nationale argentine et de l'équipe américaine d'Inter Miami Lionel Messi avec des revenus de 135 millions de dollars, soit 65 millions de dollars de salaire, plus 70 millions de dollars de contrats de sponsoring.L'attaquant de l'équipe nationale brésilienne et du club saoudien d'Al-Hilal, Neymar da Silva Santos Júnior, dit Neymar Jr. et plus couramment appelé Neymar, complète le trio de tête avec 112 millions de dollars, soit 90 millions de dollars de salaire plus 32 millions de dollars de sponsoring).Le leader du classement 2022, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé, a chuté à la quatrième place, dépassé par Lionel Messi (Inter Miami) et Neymar (Al-Hilal). L'attaquant du Paris Saint-Germain a gagné 110 millions de dollars (90 millions de dollars - salaire plus 20 millions de dollars - contrats de sponsoring) cette année.Hormis les joueurs cités plus haut, le top-10 comprend également:

