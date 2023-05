Mbappé, Messi, Ronaldo? Voici le sportif le mieux payé au monde en 2023, selon Forbes

https://fr.sputniknews.africa/20230503/mbappe-messi-ronaldo-voici-le-sportif-le-mieux-paye-au-monde-en-2023-selon-forbes-1059002165.html

Cristiano Ronaldo, fort de son contrat mirobolant avec le club saoudien Al-Nassr, est le sportif le mieux payé au monde en 2023, avec 136 millions de dollars... 03.05.2023, Sputnik Afrique

L'attaquant portugais âgé de 38 ans renoue avec la première place, après l'avoir occupée en 2016 et en 2017. Ce retour au sommet est la conséquence directe de son départ de Manchester United pour l'Arabie Saoudite en janvier, car ses deux contrats combinés lui rapporteront cette saison 46 millions de dollars (42 M EUR), auxquels s'ajoutent 90 (82) provenant de divers partenariats commerciaux au cours des douze derniers mois. Engagé jusqu'en 2025 avec Al-Nassr, Ronaldo percevra un salaire annuel de 75 millions de dollars, estime le média spécialisé américain qui anticipe par ailleurs "des opportunités de marketing supplémentaires" dans ce pays dont il est désormais un ambassadeur sportif officieux. MessiUn rôle également endossé par Lionel Messi, délogé de la première place malgré ses 130 millions de dollars (118 M EUR) de revenus bruts avant impôts. L'Argentin est en effet lié par un gros contrat avec l'office du tourisme du Royaume, tout en jouant pour le Paris SG, club propriété de l'émirat rival du Qatar, qui vient de le suspendre plusieurs jours après un voyage de deux jours à Riyad sans l'accord de ses dirigeants. Les deux superstars du foot ne sont pas les seuls à refléter les gros investissements de l'Arabie Saoudite dans le sport, puisque les Américains Dustin Johnson (107 millions de dollars) et Phil Mickelson (106) font leur apparition dans le top 10, aux sixième et septième rangs, tirant les dividendes de leur migration du circuit PGA au dissident LIV Golf, financé par le Royaume. MbappéUn Français complète néanmoins le podium, en la personne de Kylian Mbappé, qui fait un bond spectaculaire de la 35e à la 3 place, avec 120 millions de dollars de revenus (109 M EUR), fort de son contrat renouvelé l'an passé avec le PSG, qui lui en a rapporté 100 (91 M EUR). A ce plus gros salaire du foot mondial, s'ajoutent 20 millions gagnés en dehors des terrains. Juste derrière lui, se trouve la superstar des Lakers, le basketteur LeBron James, 38 ans, et ses 119,5 millions de dollars de revenus, dont 75 (68 M EUR), sont des gains extra-sportifs.

