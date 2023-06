https://fr.sputniknews.africa/20230629/le-classement-fifa-bouge-quelle-est-la-meilleure-equipe-africaine-1060235026.html

Le classement FIFA bouge: quelle est la meilleure équipe africaine?

Le classement FIFA bouge: quelle est la meilleure équipe africaine?

La FIFA a mis à jour son classement des meilleures équipes de foot de la planète. Les équipes africaines connaissent diverses fortunes après les derniers... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T16:00+0200

2023-06-29T16:00+0200

2023-06-29T16:00+0200

international

football

fifa

coupe d'afrique des nations can

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/11/1057298223_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_30d9add6707f229623408d5699f69195.jpg

La FIFA a rendu son verdict. L’organisation a actualisé son traditionnel classement des meilleures équipes nationales du moment.Côté africain, le Maroc reste toujours la sélection la plus performante du continent, même si elle retombe un peu sur terre, après son parcours remarquée lors de la dernière Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas passent ainsi de la 11e à la 13e place mondiale, après quelques déconvenues, notamment une défaite 2-1 contre l’Afrique du Sud en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).Le Sénégal reste toujours la deuxième équipe africaine, suivi de la Tunisie et de l’Algérie. Les plus grosses progressions sont à mettre au crédit du Mali (8e africain, 50e mondial) et de l’étonnant Cap-Vert (13e africain, 66e mondial), invaincu depuis cinq matchs toutes compétitions confondues.Podium mondial inchangéAu classement général, le champion du monde argentin reste leader, mais la lutte reste ultra serrée avec la France, deuxième à… 0,19 point! Le Brésil complète le podium, à 15 points du rival Albiceleste.Pas de grands bouleversements dans le top10 mondial, si ce n’est que l’Angleterre (4e) prend la place de la Belgique (5e). Même chassé-croisé entre la Croatie (6e) et les Pays-Bas (7e). La jadis invincible Allemagne continue pour sa part de sombrer, pointant au 15e rang, derrière des sélections comme la Suisse ou les États-Unis.Le continent africain, qui n’avait jamais placé un représentant dans le dernier carré de la Coupe du monde, avait vaincu la malédiction en décembre dernier. Le Maroc avait en effet ébloui en atteignant les demi-finales, après avoir sorti coup sur coup les ogres espagnols et portugais. Les Lions de l’Atlas avaient finalement butté sur la France aux portes de la finale (2-0).

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, football, fifa, coupe d'afrique des nations can, sport