"Arrêtez de pleurer": les Argentins répondent aux Français demandant de rejouer la finale

Après qu’un site Internet français a lancé une pétition demandant de rejouer la finale de la Coupe du monde 2022, un autre panneau de signatures a été créé en... 24.12.2022, Sputnik Afrique

Les Français sont toujours mécontents du résultat de la finale de la Coupe du monde 2022 face à l'équipe nationale d’Argentine et récoltent des signatures pour une pétition exigeant de rejouer le match.Les Argentins ont répliqué en lançant la leur sur Change.org, qui demandent aux Français d’arrêter de pleurer et appellent leurs compatriotes à remporter la victoire aussi en nombre de signatures.Plus de 298.000 personnes ont déjà signé la pétition et, quand elle atteindra 300.000 signatures, elle sera l’une des plus populaires sur Change.org.Il s’agit d’une réponse à la collecte de signatures entamée sur le site MesOpinions avec l’intention de rejouer la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France.Pourquoi demandent-ils cela?Un arbitre aurait été achetéLe site MesOpinions a lancé une campagne de collecte de signatures avec l'intention de faire rejouer la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France.L’argument avancé est que l’arbitre polonais Szymon Marciniak a réalisé une très mauvaise performance contre les Bleus.La pétition a déjà été signée par plus de 220.000 personnes.

