https://fr.sputniknews.africa/20221218/largentine-remporte-le-mondial-2022-en-battant-la-france-1057309058.html

L'Argentine remporte le Mondial 2022 en battant la France

L'Argentine remporte le Mondial 2022 en battant la France

L'Albiceleste s'est imposée face à la France aux tirs au but (4 t.a.b. à 2, 3-3 après prolongation) en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 18.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-18T18:55+0100

2022-12-18T18:55+0100

2022-12-18T19:18+0100

argentine

france

football

mondial 2022

lionel messi

kylian mbappé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104252/13/1042521393_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_693a700b1f3dce0c61a691446a9777d4.jpg

L'Argentine a été sacrée pour la troisième fois championne du monde de football après 1978 et 1986 en battant la France aux tirs au but (4 t.a.b. à 2, 3-3 après prolongation) en finale du Mondial-2022, dimanche à Doha.C'est le premier titre mondial pour Lionel Messi, auteur d'un doublé. A 35 ans, après son 26e match en coupe du monde - nouveau record -, le septuple Ballon d'Or, dont l'extraordinaire carrière tire sur sa fin, décroche donc ce Graal tant convoité qui s'est longtemps refusé à lui.L'Argentine menait 2 à 0 à la mi-temps grâce à Messi et Angel Di Maria, puis 3 à 2 en prolongation mais Kylian Mbappé a inscrit un triplé (80e s.p., 81e, 118e s.p.) pour envoyer les Bleus aux tirs au but.Pendant que Messi triomphe, Mbappé, avec huit réalisations, doit donc se contenter du trophée de meilleur buteur du tournoi.

argentine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

argentine, france, football, mondial 2022, lionel messi, kylian mbappé