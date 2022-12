https://fr.sputniknews.africa/20221213/coupe-du-monde-quand-mbappe-predisait-son-duel-contre-hakimi--video-1057258708.html

Match France-Maroc: quand Mbappé prédisait son duel contre Hakimi – vidéo

Match France-Maroc: quand Mbappé prédisait son duel contre Hakimi – vidéo

Coéquipiers au Paris Saint-Germain et amis sans faille, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont se retrouver face à face lors de la demi-finale de la Coupe du... 13.12.2022, Sputnik Afrique

Alors que le 14 décembre la France affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé, attaquant de la sélection française, avait déjà prédit ce scénario il y a presque un an.À l’approche du match, une vidéo prise en mai 2022 au cours d’un stage du PSG à Doha est devenue virale. Sur la séquence, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, présents dans un stade vide au Qatar, rigolent dans un échange prémonitoire filmé par les caméras de BeIN Sports."Je vais le fracasser", réagit Hakimi, également en souriant."Ça me brisera un peu le cœur, mais le football c’est le football. Je dois le détruire", poursuit l’attaquant de la sélection française."Hakimi est un joueur qui va très vite et qui connaît bien Kylian. Ça va être un match dans le match et ça va nous donner, je l'espère, un spectacle exceptionnel", anticipe auprès d’Europe 1 l'ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard.Liens forts entre les joueursMbappé et Hakimi sont devenus proches dès l’arrivée du Marocain au PSG à l’été 2021.Début décembre, l’attaquant français s’est rendu à l’hôtel des Marocains à West Bay, dans le quartier d’affaires de Doha, pour rendre visite à son coéquipier."À bientôt", a écrit Hakimi sur Twitter le 11 décembre après que l’équipe marocaine s’est qualifiée pour la demi-finale.

