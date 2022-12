https://fr.sputniknews.africa/20221210/le-maroc-accede-aux-demi-finales-du-mondial-en-battant-le-portugal-1057233264.html

Le Maroc premier pays africain en demi-finale d'un Mondial en battant le Portugal

Les Lions de l'Atlas se sont imposés contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) grâce au but de Youssef En-Nesyri, accédant ainsi aux demi-finales du... 10.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-10T17:56+0100

2022-12-10T17:56+0100

2022-12-10T18:32+0100

mondial 2022

football

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1057198877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85c25c7943b464a5ddd123d4f7e61a74.jpg

Le Maroc a signé un exploit historique en battant le Portugal 1 à 0 en quart de finale du Mondial, samedi à Doha, devenant ainsi la première équipe africaine en demi-finale d'une Coupe du monde de football.L'unique but de la rencontre a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42e minute. L'exclusion de Cheddira (90+3) n'a pas fait dévier de sa route le Maroc, qui n'a concédé qu'un but depuis le début du Mondial.La sélection marocaine, qui avait précédemment battu la Belgique en phase de poules ainsi que l'Espagne aux tirs au but en huitièmes, affrontera pour une place en finale le vainqueur de l’autre quart de finale prévu ce soir entre la France et l’Angleterre.Pour rappel, le Maroc était devenue la première nation africaine à se qualifier pour les 8èmes de finale lors de la Coupe du monde 1986 suite à une victoire 3-1 contre le Portugal.

