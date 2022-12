https://fr.sputniknews.africa/20221206/le-maroc-pour-la-premiere-fois-en-quarts-au-mondial-2022-1057195535.html

Le Maroc pour la première fois en quarts au Mondial 2022

Le Maroc pour la première fois en quarts au Mondial 2022

L'équipe du Maroc s'est pour la première fois qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. 06.12.2022, Sputnik Afrique

Les Lions de l'Atlas ont battu l'Espagne, championne du monde 2010, en huitièmes de finale du Mondial 2022, accédant pour la première fois de l'histoire aux quarts.Le match disputé au stade Education City à Doha s'est terminé par une série de tirs au but (0-0, 3 tirs au but à 0).Le Maroc y affrontera le vainqueur du dernier huitième entre le Portugal et la Suisse qui aura lieu ce mardi au soir.En France, plusieurs centaines de supporters se sont réunis sur les Champs-Élysées pour célébrer la victoire marocaine. Il y a également eu des rassemblements dans d'autres villes de France.

