Le Maroc franchit la barre des 12 millions d'arrivées touristiques

"Nous venons de franchir la barre des 12 millions de visiteurs en 2023, et ce malgré les défis rencontrés après le séisme de Al Haouz. Ces réalisations nous confortent dans les efforts déployés par notre pays en termes de promotion et diversification des marchés émetteurs", a affirmé la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor citée dans le communiqué.